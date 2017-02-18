В трех районах Самары сотни квартир остались без тепла
18 февраля 2017 13:03
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Это произошло из-за сбоя в работе электроснабжении тепловой сетевой компании.
Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошел сбой в работе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ города Самары.
Как пишет samru.ru со ссылкой на пресс-секретаря ПТС Андрея Хоря, речь идет идет о работе сторонней компании.
В результате аварии без тепла остались сотни многоквартирных домов. По словам пресс-секретаря, это дома в границах улицы 22 Партсъезда и проспекта Металлургов.
По информации других источников, из-за короткого замыкания в системе энергоснабжения станции температура теплоносителя на выходе от поставщика упала до минимума.
В настоящее время время ведутся восстановительные работы. Поэтому температура воды в батареях квартир перечисленных домов снизилась примерно до 30 градусов. При этом температура воздуха в Самаре в настоящее время -13 градусов.
Время завершения ремонтных работ пока не уточняется.
Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошел сбой в работе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ города Самары.
Как пишет samru.ru со ссылкой на пресс-секретаря ПТС Андрея Хоря, речь идет идет о работе сторонней компании.
В результате аварии без тепла остались сотни многоквартирных домов. По словам пресс-секретаря, это дома в границах улицы 22 Партсъезда и проспекта Металлургов.
По информации других источников, из-за короткого замыкания в системе энергоснабжения станции температура теплоносителя на выходе от поставщика упала до минимума.
В настоящее время время ведутся восстановительные работы. Поэтому температура воды в батареях квартир перечисленных домов снизилась примерно до 30 градусов. При этом температура воздуха в Самаре в настоящее время -13 градусов.
Время завершения ремонтных работ пока не уточняется.
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