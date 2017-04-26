В текущем году СКС заменили 130 задвижек

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Как правило, задвижки устанавливаются в водопроводных камерах (колодцах), и их замена не занимает много времени и не связана со вскрытием асфальтового покрытия.Но бывают ситуации, когда необходимо менять задвижки большого диаметра или в таких местах, где необходимо проводить сложные монтажно-демонтажные работы. Так случилось на пересечении Московского шоссе и ул.Революционной. Здесь специалисты «Самарских коммунальных систем» закончили работу по замене пяти задвижек диаметром 200 и 400 мм. Работы были сложные, требовали отключений водоснабжения, вскрытия асфальта на одной из трех полос дороги.Сейчас все работы по замене задвижек закончены, в ближайшее время участок будет передан подрядчику для восстановления дорожного покрытия.Новое оборудование выполнено из современных материалов, не подверженных коррозии, с повышенным гарантийным сроком, оно прослужит не менее 30 лет. Стоимость одной современной задвижки, в зависимости от диаметра и других технических характеристик, варьируется от нескольких десятков тысяч рублей и может превысить миллион.Всего за первый квартал текущего года СКС поменяли 130 задвижек и еще 139 были капитально отремонтированы, сообщает пресс-служба "СКС".