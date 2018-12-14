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В ночь с 14 на 15 декабря только для приведения в порядок улично-дорожной сети задействуют 236 единиц спецтехники, в том числе около полусотни дорожных комбинированных машин, более 30 погрузчиков, 78 самосвалов для вывоза снега, 28 МТЗ-80 (щетки).
В связи с усилением снегопада городские службы увеличили количество ресурсов для расчистки территорий Самары
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В связи с усилением снегопада городские службы увеличили количество ресурсов для расчистки территорий Самары

14 декабря 2018 20:21
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В ночь с 14 на 15 декабря только для приведения в порядок улично-дорожной сети задействуют 236 единиц спецтехники, в том числе около полусотни дорожных комбинированных машин, более 30 погрузчиков, 78 самосвалов для вывоза снега, 28 МТЗ-80 (щетки).
Ухудшение погодных условий не застало врасплох службы благоустройства Самары. Все предприятия отрасли были предупреждены о возможности интенсивных осадков и готовы к работе в режиме усиления. Количество ресурсов увеличено.

Так, в ночь с 14 на 15 декабря только для приведения в порядок улично-дорожной сети задействуют 236 единиц спецтехники, в том числе около полусотни дорожных комбинированных машин, более 30 погрузчиков, 78 самосвалов для вывоза снега, 28 МТЗ-80 (щетки). Также выводят 115 уборщиков территорий, что почти вдвое больше по сравнению с ночной сменой накануне.

Как отметили в МП г. о. Самара «Благоустройство», в первую очередь очищаются основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, улучшить дорожную ситуацию на тех участках, где трафик наиболее напряженный. Параллельно расчищаются тротуары.

Расчистка и вывоз снега, а также избавление дорожного покрытия от наката и гололеда для обеспечения безопасности дорожного движения осуществляются во всех районах города. К уборке в ночную смену, когда выполняется основной объем работ, запланированы следующие участки:

- в Ленинском районе – ул. Полевая, ул. Коммунистическая, ул. Вилоновская, ул. Красноармейская, ул. М. Горького, ул. Чапаевская, ул. Шостаковича, ул. Л. Толстого, ул. Рабочая и др.;

- в Самарском районе – ул. Куйбышева, ул. Самарская, Хлебная площадь, ул. Венцека, ул. Ленинградская, ул. Комсомольская, ул. Фрунзе, ул. Галактионовская, площадь Революции, ул. Некрасовская, ул. Ленинская, ул. Садовая, ул. Крупской, ул. Высоцкого и др.;

- в Октябрьском районе – ул. Гагарина, Волжский пр., ул. Мичурина, пр. Масленникова и др.;

- в Куйбышевском внутригородском районе – ул. Главная, Пугачевский тракт, ул. Народная, ул. Шоссейная и др.;

- в Железнодорожном районе – ул. Пензенская, ул. Дачная, ул. Киевская, ул. Аэродромная, ул. Красноармейская, ул. Спортивная, ул. Агибалова, ул. Буянова и др.;

- в Советском районе – ул. Запорожская, ул. Победы, ул. XXII Партсъезда и др.;

- в Промышленном районе – ул. Стара-Загора, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская, ул. З. Космодемьянской, пр. Кирова и др.;

- в Кировском районе – ул. Физкультурная, ул. Чекистов, ул. Олимпийская, ул. Каховская, пр. Юных Пионеров и др.;

- в Красноглинском районе – ул. Донская, Красноглинское шоссе, дороги 2,12, 13, 14, 15, 16 кварталов и др.

Соблюдению последовательности операций на улично-дорожной сети уделяется повышенное внимание. При этом не менее важной задачей является максимальная оперативность проведения работ.

Прошедшие сутки, с учетом прогнозов синоптиков, также не позволили снизить темпы расчистки. За 2 смены на полигоны отправили 3395,8 тонны снежных накоплений – это один из самых больших показателей результативности уборки за текущую неделю. Всего же с начала этого зимнего сезона площадки утилизации пополнились почти 27-ю тысячами тонн снежной массы. Накануне для обработки проезжей части дорог, выходов на пешеходные переходы, тротуаров, остановочных площадок, лестничных сходов согласно нормативным требованиям в соответствии с погодными условиями применили 174 тонны реагентов: почти в одинаковой пропорции - пескосоли и более экологичного химического реагента «Бионорд».

Контроль за уборкой улиц осуществляют кураторы МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». В частности, проверяется соответствие запланированного и фактического количества уборочной техники, людей, а также объемы вывезенного снега и расход противогололедных реагентов. В случае выявления недостатков предприятию, ответственному за содержание улично-дорожной сети, выдается предписание на их устранение.

Кроме того, на усиленном контроле муниципалитета и административных комиссий внутригородских районов – эффективность уборочных работ во внутриквартальных проездах и на дворовых территориях. Управляющие организации, ТСЖ и ЖСК оповещены о том, что в условиях интенсивных снежных осадков необходимо организовать вывод людей и техники с 4-х утра. Особое внимание – своевременности расчистки выходов из подъездов многоквартирных домов, пешеходных дорожек, скатных крыш, козырьков подъездов.

Обращаем внимание на то, что для устранения последствий интенсивных осадков, как правило, городским службам требуется еще несколько суток. Граждан призывают относиться с пониманием и содействием: владельцев личного автотранспорта во избежание заужений проезжей части просят не препятствовать расчистке обочин и по возможности убирать свои машины. Это важно не только на магистралях, но и на второстепенных дорогах, где количество полос для движения в разы меньше. Дворы, особенно узкие, в исторической части города, коммунальщики также рекомендуют по возможности освобождать от автомашин на время расчистки, передает пресс-служба горадминистрации.  


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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В связи с усилением снегопада городские службы увеличили количество ресурсов для расчистки территорий Самары
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