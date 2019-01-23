В связи с повторным прорывом на теплотрассе (ул.Стара-Загора) работает комиссия по чрезвычайным ситуациям

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В связи с этим работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Важная информация:В связи с повторным технологическим событием на теплотрассе диаметром 1000 мм (на ул. Стара-Загора, 257) будет развернут пункт временного пребывания по адресу ул. Воронежская, 232 (Технический лицей).В рамках ликвидации аварии начат поквартирный обход.По всем вопросам можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону:При необходимости получения обогревательных приборов, обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 930-81-12, передает пресс-служба горадминистрации.