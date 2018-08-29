В сквере на Полевой около фонтана "РКС-Самара" продолжают благоустраивать территорию, а вандалы продолжают воровать
29 августа 2018 15:20
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В сквере силами сотрудников компании установлен еще один арт-объект – рыбка в стиле техно, разбито несколько клумб, приведены в порядок старые и высажено несколько новых деревьев. Самую большую работу проделали по замене старой стены, разрисованной «горе-граффитчиками». Весной во время субботника ее разобрали, заменили основание, а сегодня установили новый ажурный забор. Рисунок одновременно напоминает переплетение водопроводных труб, корпоративный рисунок РКС и перекликается с основными элементами фонтана. Таким образом новый забор придает завершенность всему скверу.
В ближайшее время, как спадет жара и можно будет высаживать растения, в сквере найдут свое место декоративные кустарники и деревья. Также планируется около нового забора разместить три небольших арт-объекта.
Огорчает одно, что проводимые работы вызывают нездоровый интерес вандалов и любителей дармовщинки. Они уже выкопали несколько кустов цветущих роз и украли один из декоративных элементов фонтана, передает пресс-служба РКС-Самара.
Фото: пресс-служба РКС-Самара
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