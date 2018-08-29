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В сквере на Полевой около фонтана "РКС-Самара" продолжают благоустраивать территорию, а вандалы продолжают воровать

29 августа 2018 15:20
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Они уже выкопали несколько кустов цветущих роз и украли один из декоративных элементов фонтана.
Почти год прошел с момента открытия на ул.Полевой скульптурной композиции-фонтана в честь 130-летия самарского водопровода. На открытии главный управляющий директор РКС-Самара Владимир Бирюков обещал жителям постепенно привести сквер в порядок, высадить деревья и клумбы, заменить старую страшную подпорную стенку. Сегодня можно уже подвести некоторые итоги работы за минувший год.

В сквере силами сотрудников компании установлен еще один арт-объект – рыбка в стиле техно, разбито несколько клумб, приведены в порядок старые и высажено несколько новых деревьев. Самую большую работу проделали по замене старой стены, разрисованной «горе-граффитчиками». Весной во время субботника ее разобрали, заменили основание, а сегодня установили новый ажурный забор. Рисунок одновременно напоминает переплетение водопроводных труб, корпоративный рисунок РКС и перекликается с основными элементами фонтана. Таким образом новый забор придает завершенность всему скверу.

В ближайшее время, как спадет жара и можно будет высаживать растения, в сквере найдут свое место декоративные кустарники и деревья. Также планируется около нового забора разместить три небольших арт-объекта.

Огорчает одно, что проводимые работы вызывают нездоровый интерес вандалов и любителей дармовщинки. Они уже выкопали несколько кустов цветущих роз и украли один из декоративных элементов фонтана, передает пресс-служба РКС-Самара.



Фото:    пресс-служба РКС-Самара





 
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