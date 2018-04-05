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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В селе Хрящевка выявлены факты самовольного подключения к внутридомовым электрическим сетям

5 апреля 2018 14:42
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Нарушителей ждет штраф.
Самовольные подключения выявлены сотрудниками ПАО «Самараэнерго» совместно с представителями ПАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети».

Жильцы многоквартирного жилого дома в селе Хрящевка Ставропольского района Самарской области обратились в ПАО «Самараэнерго» с просьбой выяснить причину возросших счетов за электроэнергию на общедомовые нужды. В ходе проверки энергетики зафиксировали факты самовольного подключения двух квартир к внутридомовым электрическим сетям. Ранее данные квартиры были отключены от энергоснабжения за долги, и проблему отсутствия электричества должники решили незаконным способом, присоединившись к внутридомовым сетям.

По результатам проверки ПАО «Самараэнерго» направило заявление в ОМВД по Ставропольскому району о привлечении к административной ответственности собственников данных квартир. Нарушителей ждет штраф в соответствии со ст. 7.19 КоАП
РФ.

ПАО «Самараэнерго» предупреждает, что от незаконных действий потребителей страдают добропорядочные граждане, так как хищения электроэнергии негативно влияют на надежность и качество энергоснабжения, провоцируют возникновение пожароопасных ситуаций, а также несут угрозу жизни и здоровью самих нарушителей.

Энергетики просят граждан-потребителей проявлять внимательность к эксплуатации внутридомовых электрических сетей и в случае подозрения на незаконное вмешательство в их работу обращаться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, сообщает пресс-служба ПАО «Самараэнерго». 
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