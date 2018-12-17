В регионе все громче требуют перенести сроки введения новой системы обращения с отходами
17 декабря 2018 23:47
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С 2019 года вся Россия должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого в каждом регионе выбрали своего регоператора, причем в Самарской области этот процесс затянулся — лишь в начале ноября единым регоператором стало ООО «ЭкоСтройРесурс». За оставшиеся до нового года две недели компании предстоит завершить процедуры по заключению договоров с накопителями отходов, перевозчиками мусора, полигонами и т.п.
Но, пожалуй, куда более острый вопрос — новые тарифы, вступающие в силу с 2019 года, который в совокупности с целым рядом нерешенных или не до конца решенных вопросов создает ощущение грядущей катастрофы. И судя по состоявшимся в минувшую пятницу, 14 декабря, в Самарской губернской думе слушаниях, это ощущение основано на вполне реальных фактах.
СЕРГЕЙ МАРКОВ,
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области:
— Поверьте, мы так же обеспокоены ситуацией по росту тарифа, но еще раз напомню, что была разработана территориальная схема и электронная модель, которая была разработана, принята комиссионно. Увеличиваются «плечи» перевозки. К сожалению, у нас не все полигоны имеют соответствующие лицензии, из 16 полигонов два уже закрыто на сегодня. Само развитие полигонов предусматривается, есть федеральная программа, в которую мы заявляемся. А с 2019 года мусор должен свозиться только на полигоны, которые имеют сортировки, на сегодня их пять, и в 2019 году будет построено две сортировки — в Новокуйбышевске и Преображенке. Поэтому транспортные пути увеличены, их считал компьютер, согласно территориальной схемы и электронной модели, которая прошла публичные обсуждения.
Из выступления на думских слушаниях 14 декабря 2018 года
ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО,
первый заместитель главы г.о. Самара:
— У нас идет бешеное повышение платы. Часть людей со средним и ниже достатком — пойдут за пособием и компенсацией. Возьмем обычную однокомнатную квартиру, в которой проживает 3 человека. Сегодня они платят 95 рублей, а теперь будут платить 117 рублей, помноженные на три. Более чем в три раза будет повышение. В 2-, 3-комнатных квартирах эконом-класса, где проживает 5-6 человек, семьи платили примерно по 150 рублей, а сейчас будут по 700-800 рублей. Поверьте, эти люди сразу пойдут искать того, кто им должен это компенсировать.
Из выступления на думских слушаниях 14 декабря 2018 года
АЛЕНА ГАРШИНА,
руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Самарской области:
— От чего зависит формирование тарифа, который планируется утвердить? Включается три основные части, во-первых, расходы на складирование отходов, которые определяются по условиям конкурса, расходы на обработку, обезвреживание, захоронение отходов. Расходы идут по тарифам, уже утвержденным министерством. В этих тарифах учтены новые расходы для операторов. Это плата за негативное воздействие на окружающую среду. Также на размер тарифа окажется увеличение НДС с 2019 года. И последней составной частью являются собственные расходы регионального оператора на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и с операторами ТКО. То есть с 1 января регоператор будет оплачивать услуги как по транспортированию отходов, так и по захоронению.
Из выступления на думских слушаниях 14 декабря 2018 года
ВЕРА РОМАНЮК,
председатель правления РОО «Ассоциация владельцев жилья Самарской области»:
- В нашей практике было, когда власть услышала наше обращение и изменила позицию. ТСЖ и ЖСК в 2012 году хотели лицензировать и включать в саморегулируемые организации. Там фигурировали большие взносы — и первоначальные, и ежемесячные. Мы направили обращение президенту с предложением наложить вето на этот законопроект. Хоть тогда мы ответа и не получили, депутаты Госдумы перед третьим чтением из процедуры лицензирования ТСЖ и ЖСК исключили как некоммерческие организации.
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