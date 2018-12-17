В регионе все громче требуют перенести сроки введения новой системы обращения с отходами

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С 2019 года вся Россия должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого в каждом регионе выбрали своего регоператора, причем в Самарской области этот процесс затянулся — лишь в начале ноября единым регоператором стало ООО «ЭкоСтройРесурс». За оставшиеся до нового года две недели компании предстоит завершить процедуры по заключению договоров с накопителями отходов, перевозчиками мусора, полигонами и т.п.Но, пожалуй, куда более острый вопрос — новые тарифы, вступающие в силу с 2019 года, который в совокупности с целым рядом нерешенных или не до конца решенных вопросов создает ощущение грядущей катастрофы. И судя по состоявшимся в минувшую пятницу, 14 декабря, в Самарской губернской думе слушаниях, это ощущение основано на вполне реальных фактах.Министр энергетики и ЖКХ Самарской области:— Поверьте, мы так же обеспокоены ситуацией по росту тарифа, но еще раз напомню, что была разработана территориальная схема и электронная модель, которая была разработана, принята комиссионно. Увеличиваются «плечи» перевозки. К сожалению, у нас не все полигоны имеют соответствующие лицензии, из 16 полигонов два уже закрыто на сегодня. Само развитие полигонов предусматривается, есть федеральная программа, в которую мы заявляемся. А с 2019 года мусор должен свозиться только на полигоны, которые имеют сортировки, на сегодня их пять, и в 2019 году будет построено две сортировки — в Новокуйбышевске и Преображенке. Поэтому транспортные пути увеличены, их считал компьютер, согласно территориальной схемы и электронной модели, которая прошла публичные обсуждения.Из выступления на думских слушаниях 14 декабря 2018 годапервый заместитель главы г.о. Самара:— У нас идет бешеное повышение платы. Часть людей со средним и ниже достатком — пойдут за пособием и компенсацией. Возьмем обычную однокомнатную квартиру, в которой проживает 3 человека. Сегодня они платят 95 рублей, а теперь будут платить 117 рублей, помноженные на три. Более чем в три раза будет повышение. В 2-, 3-комнатных квартирах эконом-класса, где проживает 5-6 человек, семьи платили примерно по 150 рублей, а сейчас будут по 700-800 рублей. Поверьте, эти люди сразу пойдут искать того, кто им должен это компенсировать.Из выступления на думских слушаниях 14 декабря 2018 годаруководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Самарской области:— От чего зависит формирование тарифа, который планируется утвердить? Включается три основные части, во-первых, расходы на складирование отходов, которые определяются по условиям конкурса, расходы на обработку, обезвреживание, захоронение отходов. Расходы идут по тарифам, уже утвержденным министерством. В этих тарифах учтены новые расходы для операторов. Это плата за негативное воздействие на окружающую среду. Также на размер тарифа окажется увеличение НДС с 2019 года. И последней составной частью являются собственные расходы регионального оператора на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и с операторами ТКО. То есть с 1 января регоператор будет оплачивать услуги как по транспортированию отходов, так и по захоронению.Из выступления на думских слушаниях 14 декабря 2018 годапредседатель правления РОО «Ассоциация владельцев жилья Самарской области»:- В нашей практике было, когда власть услышала наше обращение и изменила позицию. ТСЖ и ЖСК в 2012 году хотели лицензировать и включать в саморегулируемые организации. Там фигурировали большие взносы — и первоначальные, и ежемесячные. Мы направили обращение президенту с предложением наложить вето на этот законопроект. Хоть тогда мы ответа и не получили, депутаты Госдумы перед третьим чтением из процедуры лицензирования ТСЖ и ЖСК исключили как некоммерческие организации.