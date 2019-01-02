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Перевозчики работают по всей Самарской области и во всех районах города Самара, с 7:00 до 23:00, выполняют от 3 до 8 рейсов в сутки.
В первые дни работы регоператора вывезен мусор с 97% контейнерных площадок в Самаре
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В первые дни работы регоператора вывезен мусор с 97% контейнерных площадок в Самаре

2 января 2019 20:15
235
Перевозчики работают по всей Самарской области и во всех районах города Самара, с 7:00 до 23:00, выполняют от 3 до 8 рейсов в сутки.
За первый день работы регоператор вывез мусор с 3105 контейнерных площадок в Самаре. Все отходы вывозятся в соответствии с ранее утвержденными графиками, в плановом порядке. Перевозчики работают по всей Самарской области и во всех районах города Самара, с 7:00 до 23:00, выполняют от 3 до 8 рейсов в сутки, передает ecostr.ru.

Всего за 1 января поступила 81 жалоба от жителей Самары (2,5%). Все они касаются переполненных мест накопления ТКО. По большинству проблемных точек заявки уже отработаны. В настоящий момент ликвидируется мусор с оставшихся контейнерных площадок.

Важно: наибольшие сложности с вывозом мусора возникли по адресам, где контейнерные площадки были переполнены и мусор из которых не вывозился с 28-30 декабря 2018 года. Для ликвидации таких объемов потребовалась дополнительная спецтехника. Напомним, некоторые недобросовестные организации по вывозу ТКО сложили с себя полномочия ранее положенного срока.

Группой контроля ООО "ЭкоСтройРесурс" проводятся ежедневные выезды по Самарской области. В официальном твиттере регоператора ежечасно размещаются ответы и фотоотчеты отработанных заявок по вывозу ТКО.

Все заявки по увеличению числа контейнеров и вывозу отходов принимаются по телефону горячей линии 303-06-48 с 9-18 все новогодние праздники.

«Просим не волноваться жителей, а СМИ не раздувать проблематику одного адреса в масштабах области. Переполненные контейнерные площадки опустошены, оставшиеся заявки будут отработаны в ближайшие сутки. Работа идет в активном, рабочем режиме. Практически все перевозчики справляются с вывозом ТКО на территориях. За месяц мы скорректируем графики вывоза отходов, если будет необходимость, заменим перевозчиков, по работе которых будут продолжаться жалобы», - заверила директор по экологии ООО «ЭкоСтроРесурс» Наталья Ржевская.


Фото:   ecostr.ru
 
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2 января 2019  20:15
Перевозчики работают по всей Самарской области и во всех районах города Самара, с 7:00 до 23:00, выполняют от 3 до 8 рейсов в сутки.
В первые дни работы регоператора вывезен мусор с 97% контейнерных площадок в Самаре
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