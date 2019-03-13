В ожидании паводка лаборатории «РКС-Самара» перешли на усиленный режим

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Показатели волжской воды меняются, в разы увеличивается мутность, тесты определяют высокий уровень загрязнения реки. Соответственно меняется процесс очищения и подготовки питьевой воды. Традиционно увеличиваются дозы реагентов: коагулянтов, флокулянтов, дезинфектантов. Всё это обеспечивает стандартное, постоянное качество воды, подаваемой в магистральные водоводы.В настоящее время специалисты следят за состоянием Волги круглосуточно. Мониторинг качества воды ведётся на всех этапах: из Волги, резервуаров чистой воды на насосно-фильтровальных станциях, из городской водопроводной сети. Во время паводка количество лабораторных анализов увеличивается в два раза!Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды в любое время года, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»