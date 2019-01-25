В ночь с 24 на 25 января в Самарской области прошел самый обильный снегопад за всю зиму.

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Выпало 18,7 мм осадков.Высота снежного покрова - около 82 см - это более чем вдвое превышает показатель прошлого года.За сутки с улиц Самары городские службы благоустройства вывезли на полигоны более 12 тыс. тонн снега.Дорожные службы привлекли 564 единицы спецтехники и 408 уборщиков, которые выполняют расчистку вручную.Сегодня ликвидация последствий интенсивного снегопада продолжается.Обильный снегопад добавил работы сотрудникам "Парки Самара". С раннего утра ведется расчистка территории от снега, чтобы горожанам было комфортно гулять, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации