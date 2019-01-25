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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В ночь с 24 на 25 января в Самарской области прошел самый обильный снегопад за всю зиму

25 января 2019 15:56
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За сутки с улиц Самары городские службы благоустройства вывезли на полигоны более 12 тыс. тонн снега.
В ночь с 24 на 25 января в Самарской области прошел самый обильный снегопад за всю зиму.

Выпало 18,7 мм осадков.

Высота снежного покрова - около 82 см - это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. 

За сутки с улиц Самары городские службы благоустройства вывезли на полигоны более 12 тыс. тонн снега.

Дорожные службы привлекли 564 единицы спецтехники и 408 уборщиков, которые выполняют расчистку вручную.

Сегодня ликвидация последствий интенсивного снегопада продолжается.

Обильный снегопад добавил работы сотрудникам "Парки Самара". С раннего утра ведется расчистка территории от снега, чтобы горожанам было комфортно гулять, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:  пресс-служба горадминистрации


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Комментарии



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