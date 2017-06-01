81

26 мая главный федеральный инспекторпо Самарской области Сергей Чабан по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича провел координационное совещание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Самарской области. В совещании также принял участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников. Один из ключевых вопросов совещания– итоги осенне-зимнего периода 2016-2017 и подготовка к будущей зиме.В своем вступительном слове Сергей Чабан отметил, что в начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами, более чем в 80 домах не были завершены работы по замене систем отопления, осуществляемые в рамках региональной программы капитального ремонта. В этот период в связи с отсутствием тепла в жилых помещениях значительно увеличилось количество обращений граждан, поступающих в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области. «Остается нерешенным вопрос по ежегодному увеличению объемов работ по перекладке тепловых сетей, в этих целях считаю целесообразным разработать соответствующую дорожную карту», - заявил главный федеральный инспектор.Вместе с этим в ходе обсуждения было отмечено, что в прошедший отопительный сезон в регионе не было допущено ЧС в теплоснабжении, потребителей, а все порывы теплотрасс устранялись в нормативный период. Данная оценка была подтверждена как представителями муниципальных органов власти, так и начальником ГУ МЧС России по Самарской области Олегом Бойко. На совещании было констатировано, что все вопросы теплоснабжения потребителей в зоне ответственности Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС» оперативно решались в режиме плотного межведомственного взаимодействия.Еще одна из серьезных проблем в энергетике - неплатежи потребителей за теплоэнергию. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов.Однако прокуратура серьезно повысила свою активность в борьбе с мошенничеством руководителей коммунальных компаний и ТСЖ, расхищающих средства граждан, собранных на оплату тепловой энергии. В период 2016-2017 было возбуждено 8 уголовных дел по таким фактам. Серьезное внимание прокуратуры уделяется и случаям, в которых есть подозрение преднамеренного банкротства управляющих коммунальных компаний с целью ухода от оплаты долгов за тепло.Руководитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Михаил Михайлин высказал озабоченность высокой степенью износа теплотрасс, обслуживаемых АО «Предприятие тепловых сетей» в Самаре. По мнению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Крайнева, одним из путей решения данной проблемы может стать концессионное соглашение по содержанию и ремонту городских теплосетей, которое должна заключить администрация города и «Т Плюс Самара».Глава города Олег Фурсов в качестве положительного факта отметил, что в этом году «Т Плюс Самара» гораздо раньше приступило к плановым перекладкам теплосетей, и делает их в значительно большем объеме, чем в прошлом году. В свою очередь директор «Т Плюс Самара» Дмитрий Трушков обратил внимание собравшихся, что в этом году компания вкладывает в перевооружение и ремонты оборудования и теплосетей 4,9 млрд. руб. по сравнению с 3,3 млрд. в 2016 году. Планируется перекладка около 40 км. теплосетей, серьезная модернизация теплофикационного оборудования Безымянской ТЭЦ и Привокзальной отопительной котельной.«Своевременная реализация плановых мероприятий по подготовке к периоду максимальных нагрузок является одним из основных условий надежности снабжения коммунальными услугами в осенне-зимний период», - подчеркнул Сергей Чабан.По итогам совещания было решено закончить подготовку к будущему отопительному сезону не позднее 01.10.2017г. В городских округах в Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань этим летом будут созданы рабочие группы для разработки программ технического перевооружения и реконструкции тепловых сетей.