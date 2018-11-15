В начале декабря будет утвержден тариф за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов
15 ноября 2018 17:23
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Напомним, с 1 января 2019 года на территории Самарской области начнет действовать принципиально новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформа, которая стартует на территории всей России и нашего региона в частности, призвана создать современную, эффективную и прозрачную систему вывоза, размещения, сортировки и переработки отходов.
Сейчас за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию отходов отвечает большое количество компаний. С 1 января будет работать единый региональный оператор. «Данный вариант позволяет синхронизировать в руках одного крупного игрока все потоки и все стадии обращения с отходами, рассредоточенных сейчас среди многочисленных игроков рынка. Только транспортировщиков у нас около 80 компаний, 16 объектов захоранения, пять крупных объектов по обработке отходов, — пояснила эксперт проектного офиса в целях организации работы по переходу Самарской области на новую систему регулирования в сфере обращения с отходами Ольга Тупицына. — И не было в Самарской области ни одного документа, который бы сводил все процессы этой технологической цепочки и давал бы представление о едином балансе работы этой системы. В Самарской области это было сделано впервые».
Единым региональным оператором с сфере обращения с отходами в Самарской области объявлена компания «Экостройресурс». «Наша компания имеет опыт в сфере обращения с отходами. У нас есть специалисты, все необходимые документы и лицензии, парк необходимой спецтехники», — рассказал исполнительный директор ООО «Экостройресурс» Вячеслав Дормидонтов.
Регоператор был выбран на конкурсной основе согласно требованиям законодательства. Договор с ним заключен на 9 лет.
Единому регоператору предстоит отвечать за вывоз и утилизацию мусора на территории всей области. Его работа будет направлена на снижение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, увеличение доли утилизации отходов и минимизацию их захоронения.
К 2022 году планируется выйти на стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов, более чем в два раза вырастет доля отходов, поступающих на переработку. «Задача, поставленная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, — сформировать систему, вторичной переработки отходов, — отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. — Граждане должны получить возможность экономить, направляя отдельные категории ТКО в утильсырьё. Сейчас подавляющая часть отходов просто захоранивается».
На территории региона планируется строительство 12 новых объектов. Региону нужно перерабатывать 1 млн 800 тыс. тонн отходов в год. Для этих целей будет построено 3 крупных новых экотехнопарка (2 возле Самары, 1 возле Тольятти) мощностью 500-600 тысяч тонн в год. (в структуре экотехнопарка предусмотрены мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО и площадка биокомпостирования).
Остальные 9 – это современные комплексы по переработке отходов полного цикла. Два таких комплекса будут введены в эксплуатацию Уже в 1 квартале 2019 года.
В каждом муниципалитете будет работать офис единого регоператора. Уже сейчас работает call-центр, все вопросы можно задать по телефону (846)303-06-48, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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