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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В губернии требуется обустроить более 8 тысяч контейнерных площадок

7 марта 2019 16:36
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Об этом сообщил на личном приеме в администрации Промышленного района Самары министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, передает vkonline.ru.

По его словам, в регионе по заявкам муниципалитетов нужно построить более 8 тыс. контейнерных площадок. Марков отметил, что поведерный сбор мусора будет постепенно замещаться.

"Компаниям, которые ранее занимались утилизацией пластика, предлагают вернуть свои контейнеры обратно. Губернатор Дмитрий Азаров поставил перед нами задачу, чтобы весной мы начали устанавливать на площадках отдельные контейнеры для сухих и пищевых отходов. Постепенно во всех муниципалитетах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, которые регоператор должен вывозить по отдельности", — добавил министр.

Он объяснил, почему увеличился тариф за вывоз мусора.

"Раньше, как правило, оплачивалась только часть мусора, которую вывозили на действующие полигоны. Из-за того, что отходы регулярно сбрасывались по пути, сейчас в регионе насчитывается около 900 несанкционированных свалок, причем многие из них занимают площадь в несколько гектаров. Теперь, с началом работы новой системы обращения с ТКО, все перевозчики отчитываются по талонам. Привез на полигон мусор — отдал талон. Только после этого работа будет оплачена. Подрядчики вынуждены работать честно, поэтому не могут снизить тариф. По итогам отчетов регионального оператора тариф, возможно, будет скорректирован в конце этого года".

Глава ведомства также сказал, что сегодня по поручению Президента Владимира Путина обустраиваются новые сортировочные полигоны, новые технопарки, которые будут не только сортировать мусор, но и перерабатывать его, производя определенную продукцию из бытовых и промышленных отходов. Самарская область включена в федеральный проект по развитию сферы обращения с ТКО. В ближайшие пять лет в губернии будут осуществлены 16 программных мероприятий. 



Фото:    ecopromcentr.ru
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