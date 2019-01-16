В границах улиц Стара-Загора, проспект Кирова, Московское шоссе "ПТС" планирует проведение ремонтных работ
16 января 2019 18:59
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Ограничение теплоснабжения планируется в период с 22.00 до 07.00 в границах улиц Стара-Загора, пр.Кирова, Моск. шоссе (см. схему).
Проведение ремонтных работ с 22.00 до 03.00
Заполнение систем отопления с 03.00 до 05.00
Восстановления отопления с 05.00 до 07.00.
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