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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В границах улиц Стара-Загора, проспект Кирова, Московское шоссе "ПТС" планирует проведение ремонтных работ

16 января 2019 18:59
196
В ночь с 16 января на 17 января.
По информации, полученной от АО "ПТС" (Т-плюс), на сетях обнаружено повреждение, в связи с чем в ночь с 16 января на 17 января планируется проведение ремонтных работ.

Ограничение теплоснабжения планируется в период с 22.00 до 07.00 в границах улиц Стара-Загора, пр.Кирова, Моск. шоссе (см. схему).

Проведение ремонтных работ с 22.00 до 03.00

Заполнение систем отопления с 03.00 до 05.00

Восстановления отопления с 05.00 до 07.00.
 
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Комментарии



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