В дома Промышленного, Октябрьского и Кировского районов возвращается тепло
24 января 2019 21:10
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Сотрудники «ПТС» работали круглосуточно на крайне сложном участке при низких температурах. Повреждение устраняли 150 человек (с учетом смены) и 25 единиц техники. В течение всех мероприятий велось тесное взаимодействие с комиссией по ЧС. На время ремонта участка теплосети все нуждающиеся обеспечивались обогревателями.
"ПТС" приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к ситуации. Всем гражданам, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учета, будет сделан перерасчет за период отсутствия энергоресурса.
Уважаемые жители! Если у вас не появилось отопление, оставьте свое обращение на портале http://teplo.energy/, передает пресс-служба "ПТС".
Фото: облМЧС
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