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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В дома Промышленного, Октябрьского и Кировского районов возвращается тепло

24 января 2019 21:10
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В настоящее время организована возможность подачи теплоносителя ко всем домам.
Энергетики "ПТС" восстановили функционирование тепловой магистрали, обеспечивающей теплом Кировский, Октябрьский и Промышленный районы Самары. В настоящее время организована возможность подачи теплоносителя ко всем домам. Большая часть зданий уже получает тепло. Скорость возобновления отопления в МКД зависит от оперативных действий сотрудников управляющих организаций, которые обеспечивают подачу теплоносителя и распределение его по внутридомовым системам. Тепловая инспекция находится с УК-ТСЖ в постоянном взаимодействии. На ее контроле - все многоквартирные дома. Энергетики готовы оказать любую помощь жилищным организациям и в ночные часы для обеспечения объектов теплом.

Сотрудники «ПТС» работали круглосуточно на крайне сложном участке при низких температурах. Повреждение устраняли 150 человек (с учетом смены) и 25 единиц техники. В течение всех мероприятий велось тесное взаимодействие с комиссией по ЧС. На время ремонта участка теплосети все нуждающиеся обеспечивались обогревателями.

"ПТС" приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к ситуации. Всем гражданам, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учета, будет сделан перерасчет за период отсутствия энергоресурса.

Уважаемые жители! Если у вас не появилось отопление, оставьте свое обращение на портале http://teplo.energy/, передает пресс-служба "ПТС".


Фото:  облМЧС

 
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