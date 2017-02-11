В Железнодорожном районе Самары восстановлено холодное водоснабжение на проспекте Карла Маркса

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Напомним, что сегодня утром в районе дома № 15, на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм случилась утечка.Специалистами «СКС» аварийный участок был отключен, после в течение часа было произведено переключение и восстановлено водоснабжение жилых домов.В настоящее время на участке работают специалисты «СКС».Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером. Ситуация находится на контроле городских властей, сообщает пресс-служба мэрии Самары.