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В Железнодорожном районе Самары восстановлено холодное водоснабжение на проспекте Карла Маркса

11 февраля 2017 17:52
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Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером.
Холодное водоснабжение 22 многоквартирных жилых домов на проспекте Карла Маркса в Железнодорожном районе Самары восстановлено.

Напомним, что сегодня утром в районе дома № 15, на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм случилась утечка.

Специалистами «СКС» аварийный участок был отключен, после в течение часа было произведено переключение и восстановлено водоснабжение жилых домов.

В настоящее время на участке работают специалисты «СКС».

Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером. Ситуация находится на контроле городских властей, сообщает пресс-служба мэрии Самары. 
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