В Тольятти завершается отопительный сезон

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В соответствии с постановлением № 1423 главы г.о.Тольяттис 27 апреля прекращается подача отопления потребителям жилищного фонда и организациям города. Уже на следующей неделе в рамках подготовки к летним ремонтным работам теплоэнергетики планируют приступить к гидравлическим испытаниям тепловых сетей.В частности,- со 2 по 5 мая 2017 года планируется проверить тепловые сети от котельных №2 и №8 в центральной части Комсомольского района и мкр.Шлюзовой;- 5 мая 2017 года - тепловые сети от котельной БМК-34 в мкрн.Поволжский;- с 15 по 19 мая 2017 года – тепловые сети от Тольяттинской ТЭЦ (Центральный район) и ТЭЦ ВАЗа (Автозаводский район).В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения для потребителей, проживающих в данных районах.В ходе проведения работ по опрессовке тепловые сети будут испытываться теплоносителем с повышенным давлением. В связи с этим теплоэнергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами.Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в диспетчерскую ТУТС г.Тольятти по телефонам 719-252 и 283-322, сообщает Т Плюс.