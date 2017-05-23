В Тольятти из-за прорыва теплосети забил фонтан
23 мая 2017 11:04
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Утром во вторник, 23 мая, в Тольятти произошла коммунальная авария. Из-за прорыва теплосети на улице Жукова забил фонтан, пишет 63.ру.
Напомним, что сейчас в Тольятти проводят гидравлические испытания теплосетей. Специалисты проверяют трубы от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ. В связи с этим до 26 мая приостановили подачу горячего водоснабжения для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.
Аналогичные испытания, а вернее их последний этап, проводят сейчас и в Самаре. Без горячей воды до 24 мая остались дома и здания в пределах улиц Земеца – Береговая – Кирова – Заводское шоссе – проезд Мальцева – Ближняя – железная дорога.
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