В Тольятти УК вернула жильцам более 200 тысяч рублей, необоснованно начисленных за содержание дома

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Управляющая организация в период с января по октябрь 2016 года незаконно применяла плату за содержание дома, превышающую размер платы, установленной решением общего собрания его собственников.По требованию прокуратуры района собственникам помещений многоквартирного дома выполнен перерасчет на общую сумму 207 тысяч рублей.По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой района, постановлением отдела Управления Роспотребнадзора Тольятти назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановлением мирового судьи директору управляющей организации В. Попову назначено административное наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.