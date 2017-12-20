В Самаре жители Крутых Ключей и Мехзавода останутся на сутки без холодной воды
20 декабря 2017 16:59
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В администрации Красноглинского района рассказали: "Ограничения начнутся в 10:00 во вторник, 26 декабря, и продлятся до среды, 27 числа. В 8:00 холодное водоснабжение уже восстановят".
Информация о местах, где разместят бойлеры с питьевой водой, уточняется.
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