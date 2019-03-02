В Самаре жители 5 многоквартирных домов на Ново-Вокзальной остались без холодной воды
2 марта 2019 17:05
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Отключение связано с утечкой воды из земли в районе ул.Ново-Вокзальной, 161. Предположительно, повреждена труба диаметром 300 мм.
С 16.00 бойлер с водой должны подвезти:
- к Ново-Вокзальной, 165 (г/н 144)
- к Ново-Вокзальной, 161а (г/н 161).
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