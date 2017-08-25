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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре закупят новую партию спецтехники для уборки улиц

25 августа 2017 16:16
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До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320. Фирма-поставщик, победившая на торгах, обязуется предоставлять гарантии качества н
До конца августа планируется заключить муниципальный контракт с ООО «Компания СИМ-авто» на поставку 47 единиц дорожной техники, которая будет работать на дизельном топливе. Экономия от первоначальной аукционной цены составила больше 12,5 миллионов рублей.

До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320. Фирма-поставщик, победившая на торгах, обязуется предоставлять гарантии качества на указанную технику в течение года.

Уборочные машины будут оборудованы модулем ГЛОНАСС, что в дальнейшем при эксплуатации позволит в режиме онлайн отслеживать их нахождение на тех или иных участках согласно плану-графику проведения работ.

Кроме того, спецмашины будут укомплектованы навесным оборудованием, которое при необходимости, в зависимости от видов работ, можно заменить (переустановить) в кратчайшие сроки.

Так, универсальные дорожные машины будут снабжены щеткой с орошением; подниматься и опускаться она будет от гидравлической системы трактора. Бак гидросистемы орошения рассчитан на 300 л воды, которая подается с помощью гидронасоса. Также предусмотрен гидроповоротный отвал – это оборудование предназначено для уборки снежного покрова.

Коммунально-уборочные машины будут укомплектованы также ротором для очистки снега, прицепным пескоразбрасывателем, погрузочным и поливо-моечным оборудованием с прицепным баком на 500 литров воды, сообщает пресс-служба администрации Самары.




Фото   samadm.ru

 
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Комментарии



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