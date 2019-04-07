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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре за ТЦ "Метро" произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения

7 апреля 2019 21:07
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Готовится схема переключения.
Произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения.

Работы ведут специалисты "СКС".

Утечка обнаружена в сложном месте - за ТЦ "Метро".

Готовится схема переключения, в течение 1-2 часов водоснабжение в Кр.Ключах, Новой Самаре, Управленческом, Мехзаводе должно быть возобновлено, передает пресс-служба горадминистрации. 
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