В Самаре за ТЦ "Метро" произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения
7 апреля 2019 21:07
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Работы ведут специалисты "СКС".
Утечка обнаружена в сложном месте - за ТЦ "Метро".
Готовится схема переключения, в течение 1-2 часов водоснабжение в Кр.Ключах, Новой Самаре, Управленческом, Мехзаводе должно быть возобновлено, передает пресс-служба горадминистрации.
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