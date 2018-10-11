Я нашел ошибку
Главные новости: 
Новый УАЗ "Патриот" получит китайскую трансмиссию
Стало известно, когда Virgin Galactic впервые запустит туристов в космос
В связи с проведением работ по устранению коммунальной аварии.
В Самаре временно меняется схема движения автобусов, следующих по ул. Ново-Садовая
По данным полиции, молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и изнасилование.
В Самаре пенсионер получил ножевое ранение от 28-летнего собутыльника в собственном доме
На форуме "Россия - спортивная держава" воспитанница клуба "Лада" Ирина Близнова получила статус официального посла комплекса "ГТО"
В Самарской области погода станет хуже
Квартал с Вальдорфской школой в Самаре выставили на торги
Путина попросили отложить изменение тарифов ОСАГО
сегодня  Четверг, 11 октября, 15:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/10:
USD 66.18
-0.22
EUR 76.07
-0.14
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре временно меняется схема движения автобусов, следующих по ул. Ново-Садовая

11 октября 2018 14:49
26
В связи с проведением работ по устранению коммунальной аварии.
С 11 октября 2018 года ограничено движение транспорта по ул. Ново-Садовая на участке от ул. Полевая до ул. Первомайская по направлению движения «из города».

Данная мера принята с целью обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по устранению коммунальной аварии: на вышеуказанном отрезке улицы в месте просадки асфальтобетонного покрытия по средней полосе проезжей части накануне в ходе отбора проб грунта была обнаружена утечка воды на глубине 1,10 м.

Ограничительная мера будет действовать до окончания всех необходимых работ.

Как сообщает городской Департамент транспорта, схема движения городского общественного транспорта скорректирована. Автобусы маршрутов №№ 23, 47, 50, 206, 297 в направлении «из города» временно следуют по ул. Самарская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая и далее - по своим маршрутам.

Обращаем внимание горожан на то, что движение указанных автобусов по направлению «в город» осуществляется по своим трассам следования (без изменений).

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области поручило в кратчайшие сроки обеспечить устранение аварии силами сетевых ресурсоснабжающих организаций, передает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
10 октября 2018  10:53
Активисты Народного фронта добиваются ремонта аварийных дорог в Тольятти Мониторинг качества дорог в Самарской области продолжится.
Активисты Народного фронта добиваются ремонта аварийных дорог в Тольятти
Мониторинг качества дорог в Самарской области продолжится. Благоустройство региона
148
9 октября 2018  12:35
В Ботаническом саду до середины ноября отремонтируют асфальтовые дорожки Открытие пока откладывается на неопределенный срок.
В Ботаническом саду в Самаре до середины ноября отремонтируют асфальтовые дорожки
Открытие пока откладывается на неопределенный срок.  Благоустройство региона
194
9 октября 2018  12:10
В Самаре завершается ремонт парка на Металлурге. Речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка.
В Самаре завершается ремонт парка на Металлурге
Речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка. Благоустройство региона
259
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2616
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
448
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
537
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
970
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1126
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
460
Весь список
ЖКХ
11 октября 2018  14:49
В связи с проведением работ по устранению коммунальной аварии.
В Самаре временно меняется схема движения автобусов, следующих по ул. Ново-Садовая
В связи с проведением работ по устранению коммунальной аварии.  ЖКХ
23
10 октября 2018  19:23
Для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с 4 до 2 полос (по Московскому шоссе при движении в сторону центра города).
Специалисты «ПТС» устраняют технологическое нарушение в работе теплосети на Московском шоссе
 Для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с 4 до 2 полос (по Московскому шоссе при движении в сторону центра города).  ЖКХ
180
10 октября 2018  09:52
В Самаре открылась «горячая линия» по вопросам отопления
В Самаре открылась «горячая линия» по вопросам отопления
 Все вопросы, поступившие на «горячую линию», находятся на контроле специалистов до полного их исполнения.  ЖКХ
454
Весь список

Экология
11 октября 2018  14:00
В Самарской области погода станет хуже
Похолодает, ожидается сильный ветер. Экология
75
11 октября 2018  12:46
Студентов Самарской области приглашают принять участие во всероссийском квесте “Лесомания”
Студентов Самарской области приглашают принять участие во всероссийском квесте “Лесомания”
Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит выполнить 12 увлекательных заданий. Экология
80
10 октября 2018  13:08
В Самарской области ухудшится погода Водителей просят быть внимательней на дорогах.
В Самарской области ухудшится погода
Водителей просят быть внимательней на дорогах. Экология
213
Весь список


Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
216
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
224
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
601
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
503
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
898
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15928
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
527
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1048
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1074
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2143
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1564
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1735
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится автопробег в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня в селе Верхнесьезжее прошло мероприятие в рамках вероссийской акция "ДоброВСело"
Выставка Александра Васильева «Кино и мода» откроется в Музее Модерна
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда