В Самаре временно меняется схема движения автобусов, следующих по ул. Ново-Садовая
11 октября 2018 14:49
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Данная мера принята с целью обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по устранению коммунальной аварии: на вышеуказанном отрезке улицы в месте просадки асфальтобетонного покрытия по средней полосе проезжей части накануне в ходе отбора проб грунта была обнаружена утечка воды на глубине 1,10 м.
Ограничительная мера будет действовать до окончания всех необходимых работ.
Как сообщает городской Департамент транспорта, схема движения городского общественного транспорта скорректирована. Автобусы маршрутов №№ 23, 47, 50, 206, 297 в направлении «из города» временно следуют по ул. Самарская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая и далее - по своим маршрутам.
Обращаем внимание горожан на то, что движение указанных автобусов по направлению «в город» осуществляется по своим трассам следования (без изменений).
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области поручило в кратчайшие сроки обеспечить устранение аварии силами сетевых ресурсоснабжающих организаций, передает пресс-служба администрации Самары.
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