В Самаре впервые восстановят канализационную трубу без вскрытия асфальтового покрытия

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Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов.Место и время проведения: в 10.00 на Советской/пр.Металлургов в районе дома №46 по улице Советская, сообщает пресс-служба облправительства.