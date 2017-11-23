В Самаре впервые восстановили канализационную трубу с помощью полимерного рукава - бестраншейным методом

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Трубы канализации были уложены здесь еще в начале 50-х годов 20 века. Тогда использовались керамические и асбесто-цементные трубы. Срок их эксплуатации не превышает 40 лет. На протяжении последних лет у жителей близлежащих домов появились проблемы с водоотведением, большинство канализационных колодцев «стояли на подпоре»: стоки не проходили свободно, а застаивались. Диагностика трубы выявила многочисленные переломы.«Только промывкой устранить проблему было невозможно, - рассказал технический директор ООО «Самарские коммунальные системы». – Нужно было полностью менять трубу. Тем более, что здесь уже были частичные ремонты из-за аварий, локальноустраняли проблемы, чтобы канализация работала. Выгоднее полностью заменить участок и забыть об этом на 40-50 лет, чем постоянно точечно тратить ресурсы и беспокоить жителей».Участок под замену насчитывает 1,9 км – по улице Советской между улицами Черемшанской и Победы. В 2016 году бестраншейным методом через заводные котлованы уложили 1 км 220 м полиэтиленовых труб. Остался самый сложный участок протяженностью 687 м. Для него невозможно было сделать котлованы, поскольку на этом участке канализационная линия идет полностью под трамвайными путями.«СКС» пришлось искать другие способы перекладки. Решили применить бестраншейную санацию трубопровода с помощью полимерного рукава через существующие колодцы. Технология заключается в следующем – после промывки старой трубы в нее заводится специальный стеклопластиковый рукав, уже пропитанный на заводе полиэфирной смолой. Рукав надувают воздухом, он принимает форму старой трубы. Затем внутрь помещают источники ультрафиолетового излучения, благодаря чему рукав затвердевает, становясь новой трубой. Весь процесс изнутри наблюдают специалисты на мониторе, изображение куда идут с камер, закрепленных на той же гирлянде с источниками ультрафиолета.«Отвердевание происходит со скоростью полтора метра в минуту. То есть участок от колодца до колодца в 50 м мы сделаем за полчаса. Сегодня за день мы сделаем всю работу. При обычном методе то же самое заняло бы несколько месяцев,» - объяснил представитель компании SAERTEX muitiCom в РоссииГарантия на трубу 50 лет. При нормальной эксплуатации с трубой ничего не происходит – она не ржавеет, не деформируется и не разрушается. А так же сразу же после затвердевания труба в тот же день может эксплуатироваться. Если старая труба, внутри которой находится новая, разрушится, полимерная возьмет на себя полную нагрузку.«Технология очень быстрая, удобная, позволяет проводить работы в самых сложных условиях, без вскрытий», - отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Павел Коптев. – Технология может быть применена во всех муниципалитетах Самарской области. Но особенно актуальна там, где перекладка канализации или водоводов связана с ограничением дорожного движения илинеобходимостью затрагивать другие капитальные объекты. Этот метод может быть полезен в Самаре, Тольятти, Сызрани. Там, где есть участки с трамвайными путями или объекты потребительского рынка». Данная технология широко применяется в мире и зарекомендовала себя в Москве и Санкт-Петербурге. В Самарской области это происходит впервые.Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства.