В Самаре в связи с непогодой мобилизованы все службы, задействованные в расчистке города

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В том числе сегодня в дневную смену только на улицах расчистка осуществляется силами 165-ти единиц спецтехники и порядка 260-ти дорожных рабочих. При необходимости количество персонала и машин будет увеличиваться.В минувшие сутки, когда выпало 6 мм осадков в виде снега и мокрого снега, МП г. о. Самара «Благоустройство» выводило на улицы 370 человек и более 280-ти единиц дорожной техники, в том числе самосвалы, погрузчики, бобкаты, дорожные комбинированные машины, универсальные трактора МТЗ-80 и др. Работа организована в 2 смены.«Днем упор делается на расчистку дорог и тротуаров на всю ширину и вывоз снега на подготовленные полигоны. В ночное время продолжатся и противогололедные мероприятия, чтобы выпавший снег не скатывался и не смерзался. Суточный расход реагентов составил 427 тонн. После обработки реагентами территорий - проезжей части дорог по основному ходу движения и тротуаров - образующаяся шуга сметается плужно-щеточными машинами в прилотковую части дороги, с которой организуется вывоз накоплений», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.Таким образом, синхронизация позволяет одновременно производить расчистку и вывоз снега и с проезжей части, и с тротуаров. За минувшие сутки уже отправили на утилизацию 44 тонны смета.Стоит отметить, что особое внимание уделяется не только состоянию проезжей части дорог, тротуаров и посадочных площадок остановок общественного транспорта, но и уличным лестничным маршам, подъемам и сходам. Параллельно с расчисткой их также обрабатывают реагентом («Бионорд»).Напомним, данный химический реагент применяется на дорогах 2 и 3 категорий, тротуаров. Дороги 4 и 5 категорий избавляют от гололеда с помощью песчано-соляной смеси (ПСС). Для обработки мостов во избежание коррозии конструктивных элементов разрешается применять только чистый песок.По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, недостатка в реагентах для обработки улично-дорожной сети не было ни в прошлые годы, ни в текущем сезоне. Сейчас на складе подведомственного предприятия имеется около 6000 тонн ПСС и 7889 тонн «Бионорда» - с учетом прошлогодних запасов (около 3000 тонн), которых, по расчетам профильных служб, должно хватить на ноябрь и декабрь. До конца года ожидаются дополнительные поступления этого реагента – его количество будет доведено до 10000 тонн. А при необходимости, по требованию МП «Благоустройство» будет осуществляться довоз реагента (до 16000 тонн). Ранее соответствующий договор на поставку был заключен с производителями.Необходимо подчеркнуть, что службы благоустройства и коммунальщики к работе в зимний период полностью готовы. В октябре в Самаре прошел ежегодный смотр дорожно-коммунальной техники. Вся она – всесезонная, со сменным оборудованием. На улицы города этой зимой выйдут более 780 спецмашин. Только у муниципальных предприятий в собственности находится 403 единицы спецтехники. Еще 380 единиц спецтехники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, а также привлеченные машины сторонних организаций будут убирать дворовые территории.В настоящее время 2960 дворников трудятся на придомовых территориях. Их усилия сосредоточены на подметании пешеходных дорожек, тротуаров, ликвидации последствий поземки и сборе мусора. Для очистки кровель сформированы специальные бригады – всех специалистов обеспечат спецодеждой и необходимым оборудованием.Для организации максимально оперативной уборки снега службы благоустройства обращают внимание горожан на необходимость по возможности убирать личный автотранспорт с обочин, чтобы дорожная техника могла беспрепятственно пройти все участки, требующие расчистки. На многих улицах уже установлены знаки, запрещающие парковку либо по четными или нечетным числам, либо по конкретным дням в ночное время суток. В том числе по согласованию с ГИБДД будет вводиться временное ограничение остановки и стоянки – на конкретное время, необходимое для уборки того или иного участка. Данная практика будет иметь место не только в центральных районах Самары, но и в окраинных – особенно в густонаселенных микрорайонах.Сезонные работы находятся на контроле руководства мэрии, профильного Департамента и Глав Администраций и административных комиссий внутригородских районов Самары.Кроме того, усилено взаимодействие со службами дорожного комплекса области. Это особенно важно, поскольку на территории региона возможны затруднения в движении автомобильного транспорта на автодорогах федерального, регионального и местного значения, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий, - сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области. Поэтому большое внимание уделяется мониторингу складывающейся обстановки, организуется информирование населения в части принимаемых мер в условиях ухудшения погоды, правил поведения и обеспечения безопасности, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары