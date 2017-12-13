В Самаре создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада
13 декабря 2017 23:21
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В ночную смену МП «Благоустройство» планирует задействовать максимально все ресурсы техники и персонала. Будут использоваться погрузчики, мультикары, бобкаты, самосвалы, автогрейдеры, МТЗ-80 (щетки) и др. После расчистки будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.
Кроме того, на уборку подведомственных территорий мобилизованы Администрации внутригородских районов, муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации. Хозяйствующие субъекты также выходят на уборку прилегающих территорий и вывоз снега.
Особое внимание обращается на отработку обращений горожан, которые поступают через социальные сети, в частности, аккаунты Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter. Всю ночь в режиме онлайн будет приниматься информация от жителей о самых проблемных участках дорог, последствия снегопада будут оперативно устраняться. Эту работу будет лично контролировать Владимир Василенко - он будет выезжать на самые проблемные участки. Свои сообщения с адресами, где необходимо оперативно ликвидировать последствия снегопада, можно оставлять в официальных аккаунтах администрации Самары в
Facebook https://www.facebook.com/samadm.ru/about/, а также в социальной сети Twitter:https://twitter.com/samara_in.
Обращения также принимают дежурные Администраций внутригородских районов по номерам телефонов: Железнодорожный – 3390150; Кировский – 9950526; Красноглинский – 9500313; Куйбышевский – 3300554; Ленинский – 3392775; Октябрьский – 3345739;
Промышленный – 9950059; Самарский – 3333953; Советский – 2624621.
Необходимо отметить, что осложнение в работах по расчистке снега на проезжей части дорог и вывозу снежных масс на полигоны связано с большим количеством припаркованного автотранспорта. В связи с этим службы благоустройства призывают граждан, по возможности, освобождать обочины, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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