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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада

13 декабря 2017 23:21
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В ночь с 13 на 14 декабря синоптики прогнозируют усиление снега в Самаре.
В ночь с 13 на 14 декабря синоптики прогнозируют усиление снега в Самаре. По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в городе создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада. Штаб возглавил временно исполняющий полномочия главы Самары Владимира Василенко.

В ночную смену МП «Благоустройство» планирует задействовать максимально все ресурсы техники и персонала. Будут использоваться погрузчики, мультикары, бобкаты, самосвалы, автогрейдеры, МТЗ-80 (щетки) и др. После расчистки будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.

Кроме того, на уборку подведомственных территорий мобилизованы Администрации внутригородских районов, муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации. Хозяйствующие субъекты также выходят на уборку прилегающих территорий и вывоз снега.

Особое внимание обращается на отработку обращений горожан, которые поступают через социальные сети, в частности, аккаунты Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter. Всю ночь в режиме онлайн будет приниматься информация от жителей о самых проблемных участках дорог, последствия снегопада будут оперативно устраняться. Эту работу будет лично контролировать Владимир Василенко - он будет выезжать на самые проблемные участки. Свои сообщения с адресами, где необходимо оперативно ликвидировать последствия снегопада, можно оставлять в официальных аккаунтах администрации Самары в
Facebook https://www.facebook.com/samadm.ru/about/, а также в социальной сети Twitter:https://twitter.com/samara_in.

Обращения также принимают дежурные Администраций внутригородских районов по номерам телефонов: Железнодорожный – 3390150; Кировский – 9950526; Красноглинский – 9500313; Куйбышевский – 3300554; Ленинский – 3392775; Октябрьский – 3345739;
Промышленный – 9950059; Самарский – 3333953; Советский – 2624621.

Необходимо отметить, что осложнение в работах по расчистке снега на проезжей части дорог и вывозу снежных масс на полигоны связано с большим количеством припаркованного автотранспорта. В связи с этим службы благоустройства призывают граждан, по возможности, освобождать обочины, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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