В Самаре прошел очередной рейд АО «ССК» по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии

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В ходе очередного рейда АО «Самарская сетевая компания» по юридическим лицам, который прошел 14 декабря в центре Самары и в поселке Смышляевка Волжского района, специалисты Службы контроля учета компании проверили, законно ли потребляют электроэнергию три коммерческие компании. Во всех случаях были выявлены факты противоправного потребления.У владельцев небольшой торговой точки и автостоянки, расположенных в самом центре Самары, не оказалось договора электроснабжения.Хозяин же двухэтажного здания в Смышляевке, в котором располагаются кулинария и гостиница, а скоро появится и аптека, платит за электричество как физическое лицо, а не как владелец бизнеса, то есть почти в два раза меньше.По всем фактам незаконного потребления электроэнергии составили акты, с нарушителей будет взыскан серьезный штраф. После оформления документов электромонтеры АО «ССК» ограничили подачу электроэнергии в магазин и на стоянку на месте.АО «Самарская сетевая компания» продолжает активную борьбу с хищениями электроэнергии. За текущий год специалисты службы контроля учета компании провели около 200 тысячи проверок потребителей — из них 180 тысяч касалось физических лиц и почти 20 тысяч юридических лиц.В результате этих мероприятий было выявлено почти 500 фактов неучтенного потребления электроэнергии. Среди них в 300 случаях речь шла о самовольных подключениях к сетям ССК и бездоговорном использовании электричества. Чаще всего подобные противоправные действия совершают юридические лица, объем безучетного потребления ресурса которыми в 2017 году составил 35 тысяч Мвт*ч. Это львиная доля всех коммерческих потерь электроэнергии, зафиксированных специалистами компании. Согласно нормам действующего законодательства, эти правонарушители понесли наказание, оплатив бездоговорное потребление электроэнергии в размере более 140 млнрублей.По итогам 2017 года суммарный объем неучтенного потребления электроэнергии составил 44,7 тысячи МВт*ч, что сопоставимо с полугодовым потреблением такого крупного муниципального района Самарской области, как Кинель-Черкасский. За незаконное использование электроэнергии в 2017 году с нарушителей было взыскано порядка 250 млн рублей, сообщает пресс-служба АО "ССК".Фото: пресс-служба АО "ССК"