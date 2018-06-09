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В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона подчеркнул:
В Самаре прошел форум управляющих компаний в сфере ЖКХ
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре прошел форум управляющих компаний в сфере ЖКХ

9 июня 2018 21:13
В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона подчеркнул:
Навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства — такую задачу ставит перед органами местного самоуправления, профильным министерством и ведомствами Дмитрий Азаров.

В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона подчеркнул: "Новое время требует новых технологий управления. Это касается прежде всего жилищно-коммунального хозяйства региона. "Умный дом", "умный город" должны стать практикой повседневной работы всех муниципалитетов".

Эти технологии основаны на интерактивной практике вовлечение активных горожан, представителей гражданского общества в процесс управления, в том числе жилищно-коммунальным хозяйством.

9 июня в правительстве Самарской области прошел форум руководителей управляющих компаний (УК), работающих в регионе. Они обсуждали с представителями власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и общественного контроля наиболее острые проблемы отрасли, а также совместно искали пути их решения.

Открывая форум, врио руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин отметил, что форум необходим, чтобы свести вместе три заинтересованные стороны — коммунальщиков, ресурсоснабжающие организации и представителей жильцов. Им нужно обсудить способы взаимодействия и точки пересечения интересов перед тем, как в регионе начнется большая работа — проведение собраний для выборов советов многоквартирных домов (МКД) и заключения прямых договоров обслуживания с УК.

Врио руководителя областной Госжилинспекци Андрей Абриталин коротко отчитался об итогах работы государственной жилищной инспекции (ГЖИ) в 2017 году и представил собравшимся первый рейтинг УК, работающих в Самарской области, составленный на основании общественной экспертизы их деятельности. Составление таких рейтингов станет регулярным и постоянным. И позиция УК в этом рейтинге будет влиять на саму возможность компании вести бизнес на рынке коммунальных услуг.

Руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских отметил, что во взаимоотношениях власти, УК и ресурсников появился "новый игрок" — общественные советы. Которые, при грамотной работе с ними, не только не будут мешать коммунальщикам, но и существенно им помогать и "облегчать жизнь". К слову, на церемонии открытия форума состоялось награждения лучших работников сферы ЖКХ, и в числе прочих был награжден благодарственным письмом губернатора Самарской области Виктор Часовских.

Представители УК отметили "в кулуарах", что на форуме прозвучало много здравых идей, и всё, о чем тут говорилось, уже давно "назрело и перезрело". А самые сознательные из них уже активно внедряют новшества в свою работу.

"Когда мы получили проект многопрофильного договора, то сравнили его с нашим типовым. Они одинаковы на 90%. Нужно лишь кое-что уточнить и подправить, а необходимости все менять и проводить огромную работу заново — нет", — рассказал замдиректора ООО "Визит-М" Андрей Брусницын. 
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