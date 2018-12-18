В Самаре произошло повреждение водовода в районе ул. Мориса Тореза
18 декабря 2018 15:50
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Предположительно произошло повреждение водовода в районе ул. Мориса Тореза, 67.
Дежурные бригады, специалисты центральной диспетчерской службы и производственно-технического управления "РКС-Самара" выехали на место для проведения обследования и организации аварийно-восстановительных работ.
Информацию о возможном отключении жителей от водоснабжения и работах сообщим позже, передает пресс-служба "РКС-Самара".
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