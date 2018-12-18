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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре произошло повреждение водовода в районе ул. Мориса Тореза

18 декабря 2018 15:50
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Датчики центральной диспетчерской службы
Сегодня, 18 декабря, около 15.00 датчики центральной диспетчерской службы "РКС-Самара" зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 мм. Такое падение давления говорит о крупной утечке.

Предположительно произошло повреждение водовода в районе ул. Мориса Тореза, 67.

Дежурные бригады, специалисты центральной диспетчерской службы и производственно-технического управления "РКС-Самара" выехали на место для проведения обследования и организации аварийно-восстановительных работ.

Информацию о возможном отключении жителей от водоснабжения и работах сообщим позже, передает пресс-служба "РКС-Самара".


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