В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ"
9 июня 2018 16:11
На площадке Правительства Самарской области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.
Они обсудят вопросы:
- взаимоотношений собственников многоквартирных домов (МКД), УК и ГЖИ;
- капремонт;
- общественный контроль за «Формированием комфортной городской среды» (ФКГС).
Открыл мероприятие руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин. Он отметил, что Глава региона Дмитрий Азаров обозначил в Послании, что вопросы качества ЖКХ и окружающей среды жителей Самарской области - одно из основных направлений деятельности правительства Самарской области на ближайший период.
Приветствуя участников Форума Дмитрий Холин сообщил, что до 31октября планируется провести около 5 тыс. дворовых собраний, где "на местах" продолжится работа по формированию прозрачных и эффективных взаимоотношений между собственниками МКД,УК и
ресурсниками, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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