В Самаре продолжаются сезонные работы на сетях дождевой канализации
16 ноября 2017 15:27
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На сегодняшний день на балансе предприятия находится 370 км сетей ливневой канализации, 9100 смотровых колодцев, 5500 - дождеприемных. Если раньше оно занималось содержанием и текущим ремонтом данных сетей, то сейчас перечень работ увеличился и направлен не только на улучшение благоустройства, но и общей экологической ситуации в Самаре.
В текущем году силами МП выполнены следующие мероприятия:
- ремонт 950 смотровых и дождеприемных колодцев;
- очистка коллекторов и колодцев (промыто более 40 км сетей, очищено 1100 колодцев);
- капитальный ремонт аварийных участков коллекторов (по ул. Солнечная, Заводскому шоссе, ул. Молодогвардейская);
- приемка в хозяйственное ведение бесхозных сетей (порядка 10 км);
- восстановление работоспособности вновь принятых сетей - ремонт, очистка и подключение к действующим коммуникациям (по ул. Ташкентская, 109-115, ул. Авроры, 122, ул. Владимирская, 50);
- строительство новых участков сетей и колодцев;
- ликвидация 16 проблемных мест (подтоплений) в части организации водоотведения поверхностного стока (по ул. Балаковская, 26, ул. Аэродромная, 66 и др.).
«Масштабный ремонт дорог потребовал выполнения не менее масштабных работ на сетях и сооружениях дождевой канализации. Причем работа с дорожными организациями была более выверенной – перед тем, как началась укладка дорожного полотна, был выполнен ремонт всех колодцев, чтобы впоследствии не приходилось вскрывать новую дорожную одежду и исправлять дефекты», - рассказал директор МП г. о. Самара «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.
Также в ходе подготовки к Мундиалю предприятие планирует принять на баланс все оставшиеся бесхозные сети. Всего же в период с 2011 года принято и восстановлено 59 км сетей.
В настоящее время специалисты МП «Инженерные системы» продолжают заниматься ремонтом и содержанием сетей. Плановые сроки соблюдены в полном объеме. Аварий не зафиксировано.
Так, для обеспечения бесперебойной работы муниципальных сетей дождевой канализации сегодня на ул. Максима Горького, откуда водосток попадает в Ленинградский выпуск, осуществлялась промывка коллектора и перемычек.
«Это плановая промывка. Она необходима, несмотря на то, что на данной улице недавно завершен комплексный ремонт - в течение сезона в дождеприемник попадают листья, мусор, другие накопления. Все это нужно своевременно промыть, ликвидировав засор», - пояснил мастер участка МП г. о. Самара «Инженерные системы» Юрий Каеров.
Для осуществления данного вида работ используется канало-очистительная машина, которая проводит промывку путем подачи в трубу под давлением воды из бойлера. Другая спецмашина производит откачку.
На тех участках улиц, которые пока не оборудованы ливневками, проводится откачка луж. Эти работы организуются во взаимодействии с МП «Благоустройство». Сегодня илососы этого муниципального предприятия работали в 3-х районах Самары (Куйбышевский, Кировский и Промышленный). Подтопления устранялись на 10-ти улицах: Липяговская, Сельская, Арбатская, Литвинова, Транзитная, Зубчаниновское и Заводское шоссе и др.
Чтобы упреждать ситуации, связанные с обильными осадками, специалисты заблаговременно оценивают прогнозы погоды и стараются своевременно принять необходимые меры.
Кроме того, к исполнению принимаются обращения жителей. На предприятиях работают диспетчерские службы по приему заявок. Также отслеживаются обращения граждан, поступающие по каналам социальных сетей, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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