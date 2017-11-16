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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре продолжаются сезонные работы на сетях дождевой канализации

16 ноября 2017 15:27
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В настоящее время специалисты МП «Инженерные системы» продолжают заниматься ремонтом и содержанием сетей. Плановые сроки соблюдены в полном объеме. Аварий не зафиксировано.
Качественная подготовка сетей дождевой канализации не только к зиме, но и к пропуску весеннего паводка и водоотведению поверхностного стока в летний период следующего года является одной из актуальных задач, возложенных на МП г. о. Самара «Инженерные системы».

На сегодняшний день на балансе предприятия находится 370 км сетей ливневой канализации, 9100 смотровых колодцев, 5500 - дождеприемных. Если раньше оно занималось содержанием и текущим ремонтом данных сетей, то сейчас перечень работ увеличился и направлен не только на улучшение благоустройства, но и общей экологической ситуации в Самаре.

В текущем году силами МП выполнены следующие мероприятия:

- ремонт 950 смотровых и дождеприемных колодцев;

- очистка коллекторов и колодцев (промыто более 40 км сетей, очищено 1100 колодцев);

- капитальный ремонт аварийных участков коллекторов (по ул. Солнечная, Заводскому шоссе, ул. Молодогвардейская);

- приемка в хозяйственное ведение бесхозных сетей (порядка 10 км);

- восстановление работоспособности вновь принятых сетей - ремонт, очистка и подключение к действующим коммуникациям (по ул. Ташкентская, 109-115, ул. Авроры, 122, ул. Владимирская, 50);

- строительство новых участков сетей и колодцев;

- ликвидация 16 проблемных мест (подтоплений) в части организации водоотведения поверхностного стока (по ул. Балаковская, 26, ул. Аэродромная, 66 и др.).

«Масштабный ремонт дорог потребовал выполнения не менее масштабных работ на сетях и сооружениях дождевой канализации. Причем работа с дорожными организациями была более выверенной – перед тем, как началась укладка дорожного полотна, был выполнен ремонт всех колодцев, чтобы впоследствии не приходилось вскрывать новую дорожную одежду и исправлять дефекты», - рассказал директор МП г. о. Самара «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.

Также в ходе подготовки к Мундиалю предприятие планирует принять на баланс все оставшиеся бесхозные сети. Всего же в период с 2011 года принято и восстановлено 59 км сетей.

В настоящее время специалисты МП «Инженерные системы» продолжают заниматься ремонтом и содержанием сетей. Плановые сроки соблюдены в полном объеме. Аварий не зафиксировано.

Так, для обеспечения бесперебойной работы муниципальных сетей дождевой канализации сегодня на ул. Максима Горького, откуда водосток попадает в Ленинградский выпуск, осуществлялась промывка коллектора и перемычек.

«Это плановая промывка. Она необходима, несмотря на то, что на данной улице недавно завершен комплексный ремонт - в течение сезона в дождеприемник попадают листья, мусор, другие накопления. Все это нужно своевременно промыть, ликвидировав засор», - пояснил мастер участка МП г. о. Самара «Инженерные системы» Юрий Каеров.

Для осуществления данного вида работ используется канало-очистительная машина, которая проводит промывку путем подачи в трубу под давлением воды из бойлера. Другая спецмашина производит откачку.

На тех участках улиц, которые пока не оборудованы ливневками, проводится откачка луж. Эти работы организуются во взаимодействии с МП «Благоустройство». Сегодня илососы этого муниципального предприятия работали в 3-х районах Самары (Куйбышевский, Кировский и Промышленный). Подтопления устранялись на 10-ти улицах: Липяговская, Сельская, Арбатская, Литвинова, Транзитная, Зубчаниновское и Заводское шоссе и др.

Чтобы упреждать ситуации, связанные с обильными осадками, специалисты заблаговременно оценивают прогнозы погоды и стараются своевременно принять необходимые меры.

Кроме того, к исполнению принимаются обращения жителей. На предприятиях работают диспетчерские службы по приему заявок. Также отслеживаются обращения граждан, поступающие по каналам социальных сетей, сообщает пресс-служба администрации Самары.



Фото:   пресс-служба администрации Самары
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