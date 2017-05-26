В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе

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Напомним, в четверг, 25 мая, в Красноглинском районе по вине подрядной организации, которая ведет реконструкцию Московского шоссе, произошла коммунальная авария на водоводе диаметром 700 мм. В результате этого ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов и 11 социально-значимых объектов, в том числе два учреждения с круглосуточным пребыванием лиц пожилого возраста.В учреждения организован подвоз питьевой и технической воды. Кроме того, для обеспечения водой маломобильных категорий граждан силами сотрудников администрации района и Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки организован разнос бутилированной воды.По информации ООО «СКС», которое занимается устранением последствий аварии, работы будут завершены до 16.00 26 мая, после чего начнется подача воды, сообщает горадминистрация.