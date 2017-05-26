Я нашел ошибку
Главные новости: 
Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года
Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года
В Красноярском районе сгорел гараж
В Красноярском районе сгорел гараж
lПроект реконструкции здания самарского цирка проходит госэкспертизу
Проект реконструкции здания самарского цирка проходит госэкспертизу
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку
В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
В Старосемейкино Самарской области сгорел автомобиль
В Старосемейкино Самарской области сгорел автомобиль
Рост цен на минимальный набор продуктов втрое обогнал инфляцию
Рост цен на минимальный набор продуктов втрое обогнал инфляцию
сегодня  Пятница, 26 мая, 11:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/05:
USD 56.07
-0.2
EUR 63.01
0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе

26 мая 2017 10:18
125
В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
Работы планируется завершить во второй половине дня.

Напомним, в четверг, 25 мая, в Красноглинском районе по вине подрядной организации, которая ведет реконструкцию Московского шоссе, произошла коммунальная авария на водоводе диаметром 700 мм. В результате этого ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов и 11 социально-значимых объектов, в том числе два учреждения с круглосуточным пребыванием лиц пожилого возраста.

В учреждения организован подвоз питьевой и технической воды. Кроме того, для обеспечения водой маломобильных категорий граждан силами сотрудников администрации района и Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки организован разнос бутилированной воды.

По информации ООО «СКС», которое занимается устранением последствий аварии, работы будут завершены до 16.00 26 мая, после чего начнется подача воды, сообщает горадминистрация. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 мая 2017  11:07
lПроект реконструкции здания самарского цирка проходит госэкспертизу
Проект реконструкции здания самарского цирка проходит госэкспертизу
Реконструкция должна быть завершена до чемпионата мира по футболу 2018 года. Благоустройство региона
54
26 мая 2017  10:53
В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку
В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку
Чиновники выявили просадку плиточного покрытия. Благоустройство региона
87
24 мая 2017  19:56
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.
В Самаре продолжается ремонт дорог
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.  Благоустройство региона
391
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8481
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7108
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5486
Весь список
Всё в Дом
26 мая 2017  01:44
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей.  Всё в Дом
52
26 мая 2017  01:32
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
 Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
39
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
36
Весь список
ЖКХ
26 мая 2017  10:18
В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
Работы планируется завершить во второй половине дня. ЖКХ
124
25 мая 2017  19:07
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.
В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.  ЖКХ
899
25 мая 2017  12:00
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
Машины оказались по капот в воде. ЖКХ
323
Весь список

Экология
26 мая 2017  11:00
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В воскресенье снова похолодает. Экология
129
25 мая 2017  12:38
"Разлив мазута" на Безымянской ТЭЦ в Самаре был устранен на "хорошо"
На объекте прошли учения. Экология
161
23 мая 2017  11:20
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
Победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО. Экология
184
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
894
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
642
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1328
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1445
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1620
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2914
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1540
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1193
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
729
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1090
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2358
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3353
Весь список

Мероприятия
В поселке Большая Царевщина состоится Ежегодный Православный Троицкий фестиваль
На площади Славы в Самаре торжественно отметят День пограничника
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
Весь список
Популярное
за сегодня

Выпускники Самары станцевали вальс на набережной

753

В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей

468

Индексация зарплат, предложенная Путиным, может коснуться 5,8 миллиона бюджетников

275
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6875

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4583

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2511
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Демчук Галина Александровна

Симатова Валентина Николаевна

Кузнецова Ольга Викторовна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда