В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
26 мая 2017 10:18
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Напомним, в четверг, 25 мая, в Красноглинском районе по вине подрядной организации, которая ведет реконструкцию Московского шоссе, произошла коммунальная авария на водоводе диаметром 700 мм. В результате этого ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов и 11 социально-значимых объектов, в том числе два учреждения с круглосуточным пребыванием лиц пожилого возраста.
В учреждения организован подвоз питьевой и технической воды. Кроме того, для обеспечения водой маломобильных категорий граждан силами сотрудников администрации района и Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки организован разнос бутилированной воды.
По информации ООО «СКС», которое занимается устранением последствий аварии, работы будут завершены до 16.00 26 мая, после чего начнется подача воды, сообщает горадминистрация.
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