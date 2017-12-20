В Самаре продолжается ремонт теплосети по ул.Ново-Вокзальной, завершены сварочные работы
20 декабря 2017 14:19
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Напомним, повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров было выявлено сегодня в 1:30. Ночью были проведены подготовительные и земельные работы на объекте. На время работ приостановлено автомобильное движение по ул.Ново-Вокзальной, по движению от ул.Ставропольской в сторону ул.Юных Пионеров. Ремонтные работы координировались с департаментом ЖКХ и администрацией Промышленного района Самара, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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