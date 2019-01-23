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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре продолжается ликвидация крупной коммунальной аварии: Губернатор взял антикризисное управление на себя

23 января 2019 23:52
114
Дмитрий Азаров, находящийся в командировке в Москве, прервал ее и возвращается в Самару. Правительству СО дан ряд поручений.
В Самаре продолжаются работы по ликвидации крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. К сожалению, ситуация развивается в неблагоприятном направлении, произошел второй порыв трубопровода в непосредственной близости от замененного участка трубы. Подача теплоносителя приостановлена, начат этап ремонтных работ на месте нового порыва. Все аварийные службы города мобилизованы на ликвидацию аварии.

В этой ситуации Губернатор Дмитрий Азаров, находящийся в командировке в Москве, прервал ее и возвращается в Самару. Учитывая то, что компания «Т Плюс», отвечающая за содержание и эксплуатацию городских теплосетей, не смогла эффективно справиться с аварийной ситуацией, повлёкшей отключение теплоснабжение в 338 многоквартирных домах, Глава региона взял антикризисное управление на себя. Даны следующие поручения Правительству:

— обеспечить прогрев домов, попавших в зону отключения, альтернативными источниками энергии, дополнительными обогревательными приборами, тепловыми пушками;

— особое внимание обратить на обеспечение обогревательными приборами одиноко проживающих пенсионеров и семей с малолетними детьми;

— подготовить пункты временного размещения для жителей домов, которые оказались в зоне отключения и где нет возможностей дополнительного обогрева. Предоставить для этих целей территории санаториев и профилакториев. Список пунктов временного размещения будет доведён до жителей дополнительно.

Также в Самару в срочном порядке было вызван генеральный директор ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Губернатор обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин чрезвычайной ситуации, и в случае необходимости применить к виновным все меры ответственности вплоть до уголовной.

По вопросам, связанным с подачей тепла, можно обращаться по телефону ЕДДС (Единой Дежурно-Диспетчерской службы): 8 (846) 930-81-12, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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