В Самаре продолжается ликвидация крупной коммунальной аварии: Губернатор взял антикризисное управление на себя

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В Самаре продолжаются работы по ликвидации крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. К сожалению, ситуация развивается в неблагоприятном направлении, произошел второй порыв трубопровода в непосредственной близости от замененного участка трубы. Подача теплоносителя приостановлена, начат этап ремонтных работ на месте нового порыва. Все аварийные службы города мобилизованы на ликвидацию аварии.В этой ситуации Губернатор, находящийся в командировке в Москве, прервал ее и возвращается в Самару. Учитывая то, что компания «Т Плюс», отвечающая за содержание и эксплуатацию городских теплосетей, не смогла эффективно справиться с аварийной ситуацией, повлёкшей отключение теплоснабжение в 338 многоквартирных домах, Глава региона взял антикризисное управление на себя. Даны следующие поручения Правительству:— обеспечить прогрев домов, попавших в зону отключения, альтернативными источниками энергии, дополнительными обогревательными приборами, тепловыми пушками;— особое внимание обратить на обеспечение обогревательными приборами одиноко проживающих пенсионеров и семей с малолетними детьми;— подготовить пункты временного размещения для жителей домов, которые оказались в зоне отключения и где нет возможностей дополнительного обогрева. Предоставить для этих целей территории санаториев и профилакториев. Список пунктов временного размещения будет доведён до жителей дополнительно.Также в Самару в срочном порядке было вызван генеральный директор ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Губернатор обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин чрезвычайной ситуации, и в случае необходимости применить к виновным все меры ответственности вплоть до уголовной.По вопросам, связанным с подачей тепла, можно обращаться по телефону ЕДДС (Единой Дежурно-Диспетчерской службы): 8 (846) 930-81-12, передает пресс-служба облправительства.