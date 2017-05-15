В Самаре предлагают собственникам неиспользуемых квартир отключить и опломбировать внутриквартирную систему водоснабжения

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В связи с изменениями федерального законодательства, если квартира не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём коммунальных услуг рассчитывается по нормативу исходя из количества собственников.В случае если собственник квартиры фактически в ней не проживает, «Самарские коммунальные системы» предлагают отключить и опломбировать запорную арматуру внутриквартирной системы водоснабжения. После отключения плата за услуги водоснабжения и водоотведения взиматься не будет. Для оформления соответствующих документов собственник должен обратиться в центр обслуживания клиентов СКС.Следует отметить, что проверки наличия и сохранности пломб будут проходить регулярно. При повреждении пломбы плата за воду и канализацию будет рассчитана с применением повышающего коэффициента 10.