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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре повреждение теплотрассы на Куйбышева устранено

18 мая 2017 19:38
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К 2:00 рабочие уложили участок новой трубы протяженностью 12,5 метров.
17 мая на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской прорвало теплотрассу диаметром 400 мм. Это привело к провалу асфальта, сообщает progorodsamara.ru. На «Предприятии тепловых сетей» прокомментировали, что авария произошла в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей.

Для проведения аварийных работ было перекрыто движение по улице Куйбышева. В 22:00 аварийные бригады приступили к земляным работам на объекте. К 2:00 рабочие уложили участок новой трубы протяженностью 12,5 метров.

Возобновить автомобильное движение на участке планируется сегодня во второй половине дня.

Фото Станислав Войно-Оранский
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