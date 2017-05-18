В Самаре повреждение теплотрассы на Куйбышева устранено

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Для проведения аварийных работ было перекрыто движение по улице Куйбышева. В 22:00 аварийные бригады приступили к земляным работам на объекте. К 2:00 рабочие уложили участок новой трубы протяженностью 12,5 метров.Возобновить автомобильное движение на участке планируется сегодня во второй половине дня.Фото Станислав Войно-Оранский