В Самаре подключение домов и учреждений социальной сферы к теплу находится на завершающей стадии

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Так, за минувшие сутки тепло подали еще в 310 домов. Таким образом, по состоянию на утро 9 октября отапливается уже 9811 домов, что составляет 95,6%.Кроме того, теплом обеспечены 99,4% социальных объектов. В том числе детские сады, учреждения спорта и дополнительного образования получают отопление в полном объеме. Также тепло поступило в 97,9% учреждений культуры.Количество зданий соцсферы, где тепло еще не запущено, по сравнению с предыдущим днем снизилось на 4 объекта.В частности, централизованного отопления ждут 2 ССУЗа, в которые тепло планируется подать сегодня. 3 учреждения культуры централизованное отопление получат в середине этой недели.На текущий момент ресурсоснабжающие организации справились со всем объемом плановых перекладок тепловых сетей.Отметим, что в соответствии с технологическими условиями тепло подключается поэтапно. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, по темпам лидируют Ленинский и Красноглинский внутригородские районы. В Самарском же районе специалисты профильного департамента обратили внимание на необходимость более оперативно завершать процесс подключения потребителей и устранения аварийных ситуаций.Для разрешения проблем, связанных с отоплением, горожане смогут обращаться по телефонам «горячей линии» районных администраций и Департамента городского хозяйства и экологии. Обращаем внимание на то, что «горячая линия» начнет функционировать с завтрашнего дня – с 10 октября 2018 года. Соответствующие телефоны будут размещены на официальном сайте Администрации Самары дополнительно.