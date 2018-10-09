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В Самаре подключение домов и учреждений социальной сферы к теплу находится на завершающей стадии
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В Самаре подключение домов и учреждений социальной сферы к теплу находится на завершающей стадии

9 октября 2018 17:38
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На текущий момент ресурсоснабжающие организации справились со всем объемом плановых перекладок тепловых сетей.
В Самаре завершается процесс подключения к теплу жилищного фонда и учреждений социальной сферы, которые находятся на особом контроле руководства города. Напомним, подача теплоресурса организуется в круглосуточном режиме.

Так, за минувшие сутки тепло подали еще в 310 домов. Таким образом, по состоянию на утро 9 октября отапливается уже 9811 домов, что составляет 95,6%.

Кроме того, теплом обеспечены 99,4% социальных объектов. В том числе детские сады, учреждения спорта и дополнительного образования получают отопление в полном объеме. Также тепло поступило в 97,9% учреждений культуры.

Количество зданий соцсферы, где тепло еще не запущено, по сравнению с предыдущим днем снизилось на 4 объекта.

В частности, централизованного отопления ждут 2 ССУЗа, в которые тепло планируется подать сегодня. 3 учреждения культуры централизованное отопление получат в середине этой недели.

На текущий момент ресурсоснабжающие организации справились со всем объемом плановых перекладок тепловых сетей.

Отметим, что в соответствии с технологическими условиями тепло подключается поэтапно. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, по темпам лидируют Ленинский и Красноглинский внутригородские районы. В Самарском же районе специалисты профильного департамента обратили внимание на необходимость более оперативно завершать процесс подключения потребителей и устранения аварийных ситуаций.

Для разрешения проблем, связанных с отоплением, горожане смогут обращаться по телефонам «горячей линии» районных администраций и Департамента городского хозяйства и экологии. Обращаем внимание на то, что «горячая линия» начнет функционировать с завтрашнего дня – с 10 октября 2018 года. Соответствующие телефоны будут размещены на официальном сайте Администрации Самары дополнительно. 
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