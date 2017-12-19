Я нашел ошибку
Главные новости: 
Исполняющим обязанности директора филиала назначен директор по управлению розничной сетью и клиентскому обслуживанию аппарата Управления Почты России Вилен Ли.
Глава самарского УФПС уволен за принуждение подчиненных к постройке своего дома
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Тольятти на перекрестке водитель Fiat Ducato насмерть сбил пенсионера
Повреждение теплосети в Новокуйбышевске устранено, тепловые сети города работают в штатном режиме
Повреждение теплосети в Новокуйбышевске устранено, тепловые сети города работают в штатном режиме
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк.
В Самаре открылся Центр регистрации и выдачи FAN ID ЧМ-2018
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре под колесами КамАЗа погибла женщина, переходившая дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора
Заблаговременно проводится работа с теплоснабжающими и электросетевыми организациями, муниципальными образованиями, направленная на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства области.
В Самаре обсудили меры бесперебойного энергоснабжения жителей региона в период новогодних и рождественских праздников
В связи с открытием в поселке Волгарь нового детского сада.
В Самаре пройдет внеочередной этап распределения свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях
Школа № 144 носит имя Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова с июня 2017 года.
В самарской школе № 144 откроется музей Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова
сегодня  Вторник, 19 декабря, 20:06
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/12:
USD 58.69
-0.21
EUR 69.09
-0.34
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре обсудили меры бесперебойного энергоснабжения жителей региона в период новогодних и рождественских праздников

19 декабря 2017 16:46
112
Заблаговременно проводится работа с теплоснабжающими и электросетевыми организациями, муниципальными образованиями, направленная на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства области.
Сегодня, 19 декабря, состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона. Совещание провел врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Крайнев.

Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Самарской области.

Об организации взаимодействия субъектов электроэнергетики с органами исполнительной власти при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики в период новогодних и рождественских праздников присутствующим доложил врио заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области – руководителя департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры Сергей Стрельников. Он сообщил, что в связи с предстоящими праздничными днями министерство заблаговременно проводит работу с теплоснабжающими и электросетевыми организациями, муниципальными образованиями, направленную на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства области.

Так, организованы дежурства руководителей в региональном Правительстве, в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в муниципальных образованиях, на предприятиях топливно-энергетического комплекса - круглосуточное дежурство аварийных бригад. Создан необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, согласована схема взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, сетевыми организациями, а также схема оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также введен запрет на производство плановых работ в праздничные дни. Проведен дополнительный инструктаж оперативного персонала дежурных служб регионального штаба, действующего на базе АО «Самарская сетевая компания». Кроме того, через диспетчерскую службу ООО «СамРЭК-эксплуатация» организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, жилищно-коммунальных структур и объектов топливно-энергетического комплекса. Также организован круглосуточный обмен информацией с региональным центром по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Самарской области. Для ликвидации последствий нарушений топливные и электросетевые компании имеют в наличии более 250 единиц спецтехники, 43 передвижных резервных источника электроснабжения. В муниципалитетах имеются 806 резервных источников, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
15 декабря 2017  15:09
Схема движения автобусных маршрутов №№ 2, 11, 92 не изменится – пока они по-прежнему будут следовать по пр. Ленина.
С 18 декабря возобновится движение общественного транспорта по улице Ново-Садовая на участке Полевая - Первомайская
Схема движения автобусных маршрутов №№ 2, 11, 92 не изменится  – пока они по-прежнему будут следовать по пр. Ленина.   Благоустройство региона
240
15 декабря 2017  14:57
Движение троллейбусных маршрутов №№ 12, 17, 20 организуется по ранее установленным схемам - по ул. Коммунистическая и Московскому шоссе в обоих направлениях.
Возобновилось движение троллейбусов по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского
Движение троллейбусных маршрутов №№ 12, 17, 20 организуется по ранее установленным схемам - по ул. Коммунистическая и Московскому шоссе в обоих направлениях.  Благоустройство региона
190
15 декабря 2017  12:22
На площади Куйбышева в Самаре установили огромные елочные шары У театра оперы и балета завершили установку всех запланированных праздничных световых фигур.
На площади Куйбышева в Самаре установили огромные елочные шары
У театра оперы и балета завершили установку всех запланированных праздничных световых фигур. Благоустройство региона
239
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
300
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
184
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10663
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
380
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
209
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
347
Весь список
ЖКХ
19 декабря 2017  19:06
Повреждение теплосети в Новокуйбышевске устранено, тепловые сети города работают в штатном режиме
Повреждение теплосети в Новокуйбышевске устранено, тепловые сети города работают в штатном режиме
  ЖКХ
81
19 декабря 2017  16:46
Заблаговременно проводится работа с теплоснабжающими и электросетевыми организациями, муниципальными образованиями, направленная на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства области.
В Самаре обсудили меры бесперебойного энергоснабжения жителей региона в период новогодних и рождественских праздников
Заблаговременно проводится работа с теплоснабжающими и электросетевыми организациями, муниципальными образованиями, направленная на обеспечение устойчивого... ЖКХ
111
19 декабря 2017  15:45
В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте до 20:00 сегодня.
На месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске начаты сварочные работы
В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте до 20:00 сегодня.  ЖКХ
207
Весь список

Экология
18 декабря 2017  13:40
Погода в Самарской области останется сухой и морозной Местами на дорогах гололедица.
Погода в Самарской области останется сухой и морозной
Местами на дорогах гололедица. Экология
433
8 декабря 2017  12:46
В нацпарке Самарская Лука было изъято 1800 м сетей Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся.
В нацпарке Самарская Лука было изъято 1800 м сетей
Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся. Экология
464
7 декабря 2017  11:04
В Самарской области похолодает По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
В Самарской области похолодает
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают. Экология
417
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5627
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2082
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9016
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2720
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10536
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3107
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2624
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1690
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2072
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1962
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1645
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3280
Весь список

Мероприятия
В СамГТУ прошел традиционный межвузовский бал
Для юных самарцев была проведена главная городская елка
В ДКИТ покажут благотворительный мюзикл «Не умирай без меня!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дед Мороз из Великого Устюга: «С Самарой я давно дружу, и дружба наша год от года крепнет»

924

46 человек подали документы на участие в конкурсе на замещение должности глава Самары

770

В Самаре под колесами КамАЗа погибла женщина, переходившая дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора

523
за неделю

Самым богатым жителем Мордовии оказался человек с годовым доходом более 1 миллиарда рублей по фамилии Меркушкин

3166

Ростехнадзор требует через суд остановить строительство стадиона «Самара Арена» на три месяца

2881
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда