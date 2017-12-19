В Самаре обсудили меры бесперебойного энергоснабжения жителей региона в период новогодних и рождественских праздников

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Сегодня, 19 декабря, состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона. Совещание провел врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской областиУчастие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Самарской области.Об организации взаимодействия субъектов электроэнергетики с органами исполнительной власти при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики в период новогодних и рождественских праздников присутствующим доложил врио заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области – руководителя департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры. Он сообщил, что в связи с предстоящими праздничными днями министерство заблаговременно проводит работу с теплоснабжающими и электросетевыми организациями, муниципальными образованиями, направленную на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства области.Так, организованы дежурства руководителей в региональном Правительстве, в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в муниципальных образованиях, на предприятиях топливно-энергетического комплекса - круглосуточное дежурство аварийных бригад. Создан необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, согласована схема взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, сетевыми организациями, а также схема оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Также введен запрет на производство плановых работ в праздничные дни. Проведен дополнительный инструктаж оперативного персонала дежурных служб регионального штаба, действующего на базе АО «Самарская сетевая компания». Кроме того, через диспетчерскую службу ООО «СамРЭК-эксплуатация» организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, жилищно-коммунальных структур и объектов топливно-энергетического комплекса. Также организован круглосуточный обмен информацией с региональным центром по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Самарской области. Для ликвидации последствий нарушений топливные и электросетевые компании имеют в наличии более 250 единиц спецтехники, 43 передвижных резервных источника электроснабжения. В муниципалитетах имеются 806 резервных источников, сообщает пресс-служба облправительства.