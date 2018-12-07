В Самаре наращиваются темпы работ по расчистке от снега городских территорий

52

Так, накануне за две смены на полигоны только с улично-дорожной сети отправили 426,6 тонны снега. А всего с начала сезона полигоны пополнили 7874,5 тонны снежных накоплений. Таким образом, только за последнюю неделю вывезли в 2,5 раза больше снега, нежели за аналогичный предыдущий период.Сегодня МП «Спецремстройзеленхоз» вышло на расчистку скверов и бульваров с 5-ти часов утра, МП «Самарская набережная» и МАУ «Парки Самары» приступили к работам с 6-ти утра. А МП «Благоустройство» продолжает приводить в порядок улично-дорожную сеть Самары круглосуточно. С учетом всех задействованных ресурсов муниципальные предприятия в ночь на 6 декабря и сегодня утром для механизированной уборки вывели 171 машину и 300 рабочих.Стоит отметить, что в приоритете - комплексный подход к содержанию территорий обслуживания. И сегодня днем их продолжают поддерживать в удовлетворительном состоянии. Например, в расчистке улично-дорожной сети заняты 270 уборщиков территорий и 155 машин, в том числе 3, 5 десятка дорожных комбинированных машин, 28 универсальных тракторов МТЗ-80, 14 погрузчиков, порядка десятка бобкатов и мультикаров, а также самосвалов и др.Вечером будет принято решение о целесообразности перехода на усиленный вариант работы.Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется именно в ночную смену, чтобы не создавать дорожных «пробок» днем - задействуется большее количество погрузчиков и самосвалов для отправки снега на утилизацию. Для организации более оперативных работ учитывается логистика: для вывоза снега выбирается ближайший полигон из пяти действующих.Необходимо подчеркнуть, что сейчас особое внимание уделяется своевременности проведения противогололедных мероприятий. Для борьбы с зимней скользкостью проезжую часть, тротуары и лестничные марши обрабатывают реагентами. За 2 смены применили 16,3 тонны («Бионорда» и песчано-соляной смеси). Расход противогололедных материалов может быть увеличен в соответствии с погодными условиями.Напомним, основные требования по содержанию дорог общего пользования установлены Методическими рекомендациями, утвержденными Росавтодором, Руководством по борьбе с зимней скользкостью, утвержденным распоряжением российского Министерства транспорта, Правилами благоустройства территории городского округа Самара и ГОСТом. При этом новый ГОСТ вступил в силу с сентября текущего года: определено, что высота снежного покрова (рыхлого и мокрого снега) не должна превышать 2 см. Борьба с зимней скользкостью продолжает быть обязательной. Противоголедные материалы вносятся при наличии снежной массы высотой от 1 см. Соответственно, отрасль благоустройства Самары была подготовлена к работе в зимний период в рамках данных требований.«Мы исходим из количества осадков и площади дорог. Расчеты показали, что на весь город необходимо порядка 16 тысяч тонн многокомпонентных противогололедных материалов, которыми согласно городских Правил благоустройства обрабатывают дороги второй и третьей категорий, и порядка 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси для дорог четвертой и пятой категорий. Материалы у предприятия в наличии. Так, запасы «Бионорда» составляют 8 тысяч тонн, песчано-соляной смеси заготовлено 6 тысяч тонн. Контракты на поставку имеются, она будет продолжена по заявке предприятия, по мере расходования имеющихся запасов», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.По рекомендации производителей многокомпонентных противогололедных материалов, содержащейся в инструкциях, вносить такие реагенты необходимо в количестве от 40 до 80 граммов на 1 квадратный метр, в зависимости от количества осадков и уличной температуры. Сегодня службы благоустройства руководствовались нижним пределом нормы. А с учетом, что площадь, подлежащая обработке, составляет 6 миллионов квадратных метров, необходимо 240 тонн реагентов.«Если вовремя не использовать реагенты, снег уплотняется, быстро образуется накат, а при движении автомобилей в дальнейшем происходят процессы плавления, а затем смерзания, что влечет появление гололедицы. Поэтому в нынешних условиях препятствовать образованию снежного наката и обеспечивать безопасность дорожного движения – одна из основных задач», - добавил Виктор Ненашев.При этом специалисты подчеркивают, что использование реагентов актуально как в период интенсивных снегопадов, так и при их отсутствии.После окончания снегопада снежная масса вместе с остатками противогололедных материалов сметается с тротуаров и проезжей части в прилотковую часть дорог плужно-щеточными машинами, а уже оттуда вывозится на полигоны, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары