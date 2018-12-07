Я нашел ошибку
Главные новости: 
Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется в ночную смену.
В Самаре наращиваются темпы работ по расчистке от снега городских территорий
Угроза связана с тем, что с декабря 2019 года маркировка парфюмерии станет обязательной.
Дома понюхаете. В России из парфюмерных магазинов могут исчезнуть пробники
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона.
Михаил Ратманов провёл встречу в Самарском областном клиническом кардиодиспансере с детскими кардиохирургами из США
В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых.
В Самаре заместитель прокурора подозревается в получении взятки через посредника
В центре внимания участников мероприятия – улучшение делового и инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса, проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город», стратегия управления городскими агломерациями.
Дмитрий Азаров принял участие в форуме "Тольятти — город будущего"
По словам Абдулманапа Нурмагомедова, поединок может состояться на
Отец Нурмагомедова рассказал, где и когда может пройти бой с Мейвезером
В этом году в Самару приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Саранска, Казани, Ульяновска, Уфы, Пензы, Оренбурга, Саратова, Балаково.
В Самаре пройдет XX межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2018»
В рамках стратегической сессии подписано соглашение с резидентом ТОР Тольятти.
Дмитрий Азаров поприветствовал участников стратегической сессии "Формирование городских агломераций: опыт, проблемы и перспективы развития"
сегодня  Пятница, 7 декабря, 19:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/12:
USD 66.74
-0.08
EUR 75.61
-0.1
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре наращиваются темпы работ по расчистке от снега городских территорий

7 декабря 2018 19:13
52
Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется в ночную смену.
В Самаре наращиваются темпы работ по расчистке улиц, парков, скверов, набережной, дворов, внутриквартальных, а также незакрепленных территорий. Службы благоустройства города старались по максимуму вывезти снег в минувшие выходные и в первой половине этой недели, готовясь к прогнозируемому возобновлению осадков: в текущие сутки, по расчетам синоптиков, возможно увеличение снежного покрова до 4 см.

Так, накануне за две смены на полигоны только с улично-дорожной сети отправили 426,6 тонны снега. А всего с начала сезона полигоны пополнили 7874,5 тонны снежных накоплений. Таким образом, только за последнюю неделю вывезли в 2,5 раза больше снега, нежели за аналогичный предыдущий период.

Сегодня МП «Спецремстройзеленхоз» вышло на расчистку скверов и бульваров с 5-ти часов утра, МП «Самарская набережная» и МАУ «Парки Самары» приступили к работам с 6-ти утра. А МП «Благоустройство» продолжает приводить в порядок улично-дорожную сеть Самары круглосуточно. С учетом всех задействованных ресурсов муниципальные предприятия в ночь на 6 декабря и сегодня утром для механизированной уборки вывели 171 машину и 300 рабочих.

Стоит отметить, что в приоритете - комплексный подход к содержанию территорий обслуживания. И сегодня днем их продолжают поддерживать в удовлетворительном состоянии. Например, в расчистке улично-дорожной сети заняты 270 уборщиков территорий и 155 машин, в том числе 3, 5 десятка дорожных комбинированных машин, 28 универсальных тракторов МТЗ-80, 14 погрузчиков, порядка десятка бобкатов и мультикаров, а также самосвалов и др.

Вечером будет принято решение о целесообразности перехода на усиленный вариант работы.

Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется именно в ночную смену, чтобы не создавать дорожных «пробок» днем - задействуется большее количество погрузчиков и самосвалов для отправки снега на утилизацию. Для организации более оперативных работ учитывается логистика: для вывоза снега выбирается ближайший полигон из пяти действующих.

Необходимо подчеркнуть, что сейчас особое внимание уделяется своевременности проведения противогололедных мероприятий. Для борьбы с зимней скользкостью проезжую часть, тротуары и лестничные марши обрабатывают реагентами. За 2 смены применили 16,3 тонны («Бионорда» и песчано-соляной смеси). Расход противогололедных материалов может быть увеличен в соответствии с погодными условиями.

Напомним, основные требования по содержанию дорог общего пользования установлены Методическими рекомендациями, утвержденными Росавтодором, Руководством по борьбе с зимней скользкостью, утвержденным распоряжением российского Министерства транспорта, Правилами благоустройства территории городского округа Самара и ГОСТом. При этом новый ГОСТ вступил в силу с сентября текущего года: определено, что высота снежного покрова (рыхлого и мокрого снега) не должна превышать 2 см. Борьба с зимней скользкостью продолжает быть обязательной. Противоголедные материалы вносятся при наличии снежной массы высотой от 1 см. Соответственно, отрасль благоустройства Самары была подготовлена к работе в зимний период в рамках данных требований.

«Мы исходим из количества осадков и площади дорог. Расчеты показали, что на весь город необходимо порядка 16 тысяч тонн многокомпонентных противогололедных материалов, которыми согласно городских Правил благоустройства обрабатывают дороги второй и третьей категорий, и порядка 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси для дорог четвертой и пятой категорий. Материалы у предприятия в наличии. Так, запасы «Бионорда» составляют 8 тысяч тонн, песчано-соляной смеси заготовлено 6 тысяч тонн. Контракты на поставку имеются, она будет продолжена по заявке предприятия, по мере расходования имеющихся запасов», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

По рекомендации производителей многокомпонентных противогололедных материалов, содержащейся в инструкциях, вносить такие реагенты необходимо в количестве от 40 до 80 граммов на 1 квадратный метр, в зависимости от количества осадков и уличной температуры. Сегодня службы благоустройства руководствовались нижним пределом нормы. А с учетом, что площадь, подлежащая обработке, составляет 6 миллионов квадратных метров, необходимо 240 тонн реагентов.

«Если вовремя не использовать реагенты, снег уплотняется, быстро образуется накат, а при движении автомобилей в дальнейшем происходят процессы плавления, а затем смерзания, что влечет появление гололедицы. Поэтому в нынешних условиях препятствовать образованию снежного наката и обеспечивать безопасность дорожного движения – одна из основных задач», - добавил Виктор Ненашев.

При этом специалисты подчеркивают, что использование реагентов актуально как в период интенсивных снегопадов, так и при их отсутствии.

После окончания снегопада снежная масса вместе с остатками противогололедных материалов сметается с тротуаров и проезжей части в прилотковую часть дорог плужно-щеточными машинами, а уже оттуда вывозится на полигоны, передает пресс-служба администрации Самары.



Фото:     пресс-служба администрации Самары


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
7 декабря 2018  14:47
Участники: Сергей Шанов, и.о. руководителя Департамента градостроительства, Игорь Галахова - рук-ль Управления главного архитектура, Олег Ивахин, рук-ль департамента городского хозяйства и экологии.
В Самаре проходит конференция о судьбе парка 60-летия Советской власти в Самаре
 Участники: Сергей Шанов, и.о. руководителя Департамента градостроительства, Игорь Галахова - рук-ль Управления главного архитектура, Олег Ивахин, рук-ль... Благоустройство региона
225
6 декабря 2018  13:25
Активисты проверят состояние дорог и тротуаров на участке от корпуса Самарского университета до ул. Потапова
Активисты проверят состояние дорог и тротуаров на участке от корпуса Самарского университета до ул. Потапова
Из-за снега машины и люди движутся по одной и той же дороге. Благоустройство региона
250
5 декабря 2018  23:57
В начале недели департамент градостроительства Самары опубликовал разрешение компании «Стройресурс» распланировать 175 га в границах улиц ул. Стара Загора, Ташкентская, Алма-Атинская и Московского шоссе.
Лесопарк 60-летия Советской власти готовят к освоению
В начале недели департамент градостроительства Самары опубликовал разрешение компании «Стройресурс» распланировать 175 га в границах улиц ул. Стара Загора,... Благоустройство региона
522
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
173
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
571
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
550
Весь список
Всё в Дом
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
292
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
401
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1629
Весь список
ЖКХ
7 декабря 2018  19:13
Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется в ночную смену.
В Самаре наращиваются темпы работ по расчистке от снега городских территорий
Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется в ночную смену.  ЖКХ
51
7 декабря 2018  12:57
«ДомКом Инвест» теряет самарский рынок ЖКХ
«ДомКом Инвест» теряет самарский рынок ЖКХ
Эксперты связывают эти процессы со сменой региональной власти. ЖКХ
184
7 декабря 2018  11:45
Водоснабжение жителей 7-ми домов в Октябрьском районе Самары восстановили
Водоснабжение жителей 7-ми домов в Октябрьском районе Самары восстановили
На коммуникациях располагается незаконная постройка. ЖКХ
176
Весь список

Экология
6 декабря 2018  12:54
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Ранее сообщалось об отсутствии заявок на аукцион по определению подрядчика. Экология
234
6 декабря 2018  09:54
Ученые назвали невероятной скорость таяния льдов Гренландии Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата.
Ученые назвали невероятной скорость таяния льдов Гренландии
Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата. Экология
285
5 декабря 2018  10:48
Возить мусор с нового года по Самаре и еще 31 территории региона будет некому
Возить мусор с нового года по Самаре и еще 31 территории региона будет некому
Зафиксировано абсолютное отсутствие заявок на лот. Экология
266
Весь список


Видео
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
591
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
361
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
450
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
755
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
663
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1093
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1013
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
919
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1323
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1717
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1765
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2966
Весь список

Мероприятия
В Самарском исполкоме прокомментировали уход Алексея Анисимова из ОНФ
В Самаре в честь Дня Героев Отечества пройдет концерт «От героев былых времен…»
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные