В Самаре наращиваются темпы работ по расчистке от снега городских территорий
7 декабря 2018 19:13
52
Так, накануне за две смены на полигоны только с улично-дорожной сети отправили 426,6 тонны снега. А всего с начала сезона полигоны пополнили 7874,5 тонны снежных накоплений. Таким образом, только за последнюю неделю вывезли в 2,5 раза больше снега, нежели за аналогичный предыдущий период.
Сегодня МП «Спецремстройзеленхоз» вышло на расчистку скверов и бульваров с 5-ти часов утра, МП «Самарская набережная» и МАУ «Парки Самары» приступили к работам с 6-ти утра. А МП «Благоустройство» продолжает приводить в порядок улично-дорожную сеть Самары круглосуточно. С учетом всех задействованных ресурсов муниципальные предприятия в ночь на 6 декабря и сегодня утром для механизированной уборки вывели 171 машину и 300 рабочих.
Стоит отметить, что в приоритете - комплексный подход к содержанию территорий обслуживания. И сегодня днем их продолжают поддерживать в удовлетворительном состоянии. Например, в расчистке улично-дорожной сети заняты 270 уборщиков территорий и 155 машин, в том числе 3, 5 десятка дорожных комбинированных машин, 28 универсальных тракторов МТЗ-80, 14 погрузчиков, порядка десятка бобкатов и мультикаров, а также самосвалов и др.
Вечером будет принято решение о целесообразности перехода на усиленный вариант работы.
Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется именно в ночную смену, чтобы не создавать дорожных «пробок» днем - задействуется большее количество погрузчиков и самосвалов для отправки снега на утилизацию. Для организации более оперативных работ учитывается логистика: для вывоза снега выбирается ближайший полигон из пяти действующих.
Необходимо подчеркнуть, что сейчас особое внимание уделяется своевременности проведения противогололедных мероприятий. Для борьбы с зимней скользкостью проезжую часть, тротуары и лестничные марши обрабатывают реагентами. За 2 смены применили 16,3 тонны («Бионорда» и песчано-соляной смеси). Расход противогололедных материалов может быть увеличен в соответствии с погодными условиями.
Напомним, основные требования по содержанию дорог общего пользования установлены Методическими рекомендациями, утвержденными Росавтодором, Руководством по борьбе с зимней скользкостью, утвержденным распоряжением российского Министерства транспорта, Правилами благоустройства территории городского округа Самара и ГОСТом. При этом новый ГОСТ вступил в силу с сентября текущего года: определено, что высота снежного покрова (рыхлого и мокрого снега) не должна превышать 2 см. Борьба с зимней скользкостью продолжает быть обязательной. Противоголедные материалы вносятся при наличии снежной массы высотой от 1 см. Соответственно, отрасль благоустройства Самары была подготовлена к работе в зимний период в рамках данных требований.
«Мы исходим из количества осадков и площади дорог. Расчеты показали, что на весь город необходимо порядка 16 тысяч тонн многокомпонентных противогололедных материалов, которыми согласно городских Правил благоустройства обрабатывают дороги второй и третьей категорий, и порядка 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси для дорог четвертой и пятой категорий. Материалы у предприятия в наличии. Так, запасы «Бионорда» составляют 8 тысяч тонн, песчано-соляной смеси заготовлено 6 тысяч тонн. Контракты на поставку имеются, она будет продолжена по заявке предприятия, по мере расходования имеющихся запасов», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.
По рекомендации производителей многокомпонентных противогололедных материалов, содержащейся в инструкциях, вносить такие реагенты необходимо в количестве от 40 до 80 граммов на 1 квадратный метр, в зависимости от количества осадков и уличной температуры. Сегодня службы благоустройства руководствовались нижним пределом нормы. А с учетом, что площадь, подлежащая обработке, составляет 6 миллионов квадратных метров, необходимо 240 тонн реагентов.
«Если вовремя не использовать реагенты, снег уплотняется, быстро образуется накат, а при движении автомобилей в дальнейшем происходят процессы плавления, а затем смерзания, что влечет появление гололедицы. Поэтому в нынешних условиях препятствовать образованию снежного наката и обеспечивать безопасность дорожного движения – одна из основных задач», - добавил Виктор Ненашев.
При этом специалисты подчеркивают, что использование реагентов актуально как в период интенсивных снегопадов, так и при их отсутствии.
После окончания снегопада снежная масса вместе с остатками противогололедных материалов сметается с тротуаров и проезжей части в прилотковую часть дорог плужно-щеточными машинами, а уже оттуда вывозится на полигоны, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 декабря 2018 14:47
Участники: Сергей Шанов, и.о. руководителя Департамента градостроительства, Игорь Галахова - рук-ль Управления главного архитектура, Олег Ивахин, рук-ль... Благоустройство региона
225
6 декабря 2018 13:25
Из-за снега машины и люди движутся по одной и той же дороге. Благоустройство региона
250
5 декабря 2018 23:57
В начале недели департамент градостроительства Самары опубликовал разрешение компании «Стройресурс» распланировать 175 га в границах улиц ул. Стара Загора,... Благоустройство региона
522
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
173
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
571
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
550
Всё в Дом
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
292
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
401
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1629
ЖКХ
7 декабря 2018 19:13
Расчистка ведется в круглосуточном режиме во всех районах Самары. Основной объем работ по вывозу снега с городских улиц выполняется в ночную смену. ЖКХ
51
7 декабря 2018 12:57
Эксперты связывают эти процессы со сменой региональной власти. ЖКХ
184
7 декабря 2018 11:45
На коммуникациях располагается незаконная постройка. ЖКХ
176
Экология
6 декабря 2018 12:54
Ранее сообщалось об отсутствии заявок на аукцион по определению подрядчика. Экология
234
6 декабря 2018 09:54
Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата. Экология
285
5 декабря 2018 10:48
Зафиксировано абсолютное отсутствие заявок на лот. Экология
266
Видео
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
591
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
361
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
450
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
755
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
663
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1093
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1013
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
919
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1323
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1717
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1765
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2966
Мероприятия