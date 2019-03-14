В Самаре на вывоз снега со дворов дополнительно направят 50 миллионов рублей

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В четверг, 14 марта, состоялось 58-е заседание городской Думы, на котором обсуждался вопрос о выделении дополнительных средств на вывоз снега с дворовых территорий.Горадминистрация по поручению главы Самары Елены Лапушкиной вышла с инициативой внести поправки в бюджет города на текущий год и предоставить районам средства в размере 50 миллионов рублей на вывоз снега с дворовых территорий.«Субсидия, которую мы планируем довести до внутригородских районов - крайне необходимая мера. Ведь речь идет именно о дворах, в которых, в основном, не проводился вывоз снега. С наступлением весны эти снежные накопления начинают таять и создают угрозу подтопления. Мы должны принять меры и предотвратить ситуацию», - подчеркнула глава города.В соответствии с предложенными изменениями, средства распределятся следующим образом: по 4 миллиона направят в Железнодорожный и Ленинский районы, 8,5 – в Кировский, по 6 – в Красноглинский и Куйбышевский, 5 – в Октябрьский, 9 – в Промышленный, 3 – в Самарский и 4,5 в Советский.«Объемы финансирования определялись, исходя из трех критериев: количество дворов на территории района, количество подтопляемых участков и общая площадь незакрепленных территорий», - пояснила глава городаДепутатский корпус единогласно поддержал озвученные предложения, передает пресс-служба горадминистрации.