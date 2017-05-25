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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре на управляющую компанию «Небо» заведено уголовное дело

25 мая 2017 10:19
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В Самаре на управляющую компанию «Небо» заведено уголовное дело
Такие меры приняты за растрату средств, предназначенных на оплату электроэнергии.

В марте прошлого года между ПАО «Самараэнерго» и OOO УК «Небо» был заключен договор на поставку электрической энергиидля электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположен¬ного в  Тольяттипо адресу: улица Мира, дом 137. Однако ООО УК «НЕБО» не выполняет условия договора в части оплаты поставленной коммунальной услуги. Задолженность управляющей компании за период с марта по ноябрь 2016 годасоставила более 2,5 млн. руб. Это вынудило ПАО «Самараэнерго» обратиться в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что ООО УК «НЕБО» оплату за поставленную электроэнергию осуществляет с нарушением установленных сроков и не в полном объеме. Управляющая организация не исполняет требования Постановления Правительства РФ № 253, где прописано, что денежные средства, поступающие в управляющую организацию от населения, в частности    за    электроэнергию,    имеют    целевое    назначение    и    подлежатперечислению ресурсоснабжающей организации и не могут расходоваться на иные цели.
По данным ИЕРЦ «Квартплата 24» за период с марта 2016 года по ноябрь 2016 года управляющей компанией собрано с собственников квартир за электроэнергию 1 152 817 руб., из которых в ПАО «Самараэнерго» перечислено 309 000 руб. Таким образом ПАО «Самараэнерго» не получило фактически собранные с жильцов денежные средства в размере 843 817  руб.

Опираясь на данные прокурорской проверки,у правоохранительных органов появились основания полагать, что данная управляющая компания использует денежные средства, предназначенные для оплаты за поставляемую электрическую энергию, в своих интересах.В  действиях неустановленных лиц из числа руководителей ООО УК «НЕБО» были усмотрены признаки состава преступления и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает "Самараэнерго".

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Комментарии



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