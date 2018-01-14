В Самаре на улице Сергея Лазо жители 12 домов остались без воды

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На месте аварии работают сотрудники ООО «Евроботен-Самара», обслуживающие данный участок.По словам ремонтников, воды в домах поселка не будет как минимум сутки, так как источник прорыва находится под остановкой общественного транспорта.Сейчас ведется демонтаж остановки и еще нескольких киосков. К месту ЧП поданы бойлеры с питьевой водой.