В Самаре на улице Сергея Лазо жители 12 домов остались без воды
14 января 2018 16:27
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На месте аварии работают сотрудники ООО «Евроботен-Самара», обслуживающие данный участок.
По словам ремонтников, воды в домах поселка не будет как минимум сутки, так как источник прорыва находится под остановкой общественного транспорта.
Сейчас ведется демонтаж остановки и еще нескольких киосков. К месту ЧП поданы бойлеры с питьевой водой.
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