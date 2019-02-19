В Самаре на расчистку крыш вышли дополнительные бригады
19 февраля 2019 17:42
99
Елена Лапушкина дала ряд поручений для организации более эффективных крышных работ. От управляющих организаций требуется оперативно заключать договоры с подрядчиками, если собственных бригад для работы на высоте недостаточно. Заявки горожан необходимо отрабатывать в кратчайшие сроки. Кроме сбивания сосулек по периметру, нужно тщательно очищать кровли по всей площади. При этом перед главами районных администраций поставлена задача ежедневно следить как за состоянием территорий, так и количеством бригад, заявленных в планах управляющих организаций, и по факту вышедших специалистов для очистки крыш.
Администрацией города были предприняты меры по привлечению дополнительных 28-ми бригад для проведения высотных работ – сегодня
они сосредоточены на адресах в Ленинском и Самарском внутригородских районах. В этих районах жилфонд наиболее ветхий, больше скатных крыш, в том числе выходящих на пешеходные зоны. Приводить их в надлежащее состояние требуется в первоочередном порядке.
«Суммарно в двух самых проблемных районах работают 55 бригад: 29 – на территории Самарского района и 26 – Ленинского. Их привлекли
с помощью 17-ти различных организаций. Сегодня согласно графикам они намерены очистить порядка 70 кровель. Причем в план работ
пришлось оперативно внести коррективы из-за сильных порывов ветра, то есть в связи с необходимостью соблюдать технику безопасности.
Таким образом, сначала отрабатываются малоэтажные дома. Затем, когда погодные условия будут более благоприятными, специалисты
перейдут на высокоэтажные здания», - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации Самары Сергей Мухранов.
Стоит отметить, что рабочие не только избавляют крыши от снега и сосулек, но и не забывают освобождать от наледи водостоки. В остальных районах города обслуживающие организации также должны нарастить силы и средства для более качественной очистки крыш.
Обращаем внимание на зоны ответственности:
- своевременность расчистки нежилых объектов – задача собственников этих зданий, которые обязаны либо своими силами убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную организацию;
- за состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК;
- сбивать снежные шапки и сосульки со своих балконов и кондиционеров должны владельцы квартир.
Тем же, для кого избавление своего имущества от снега и наледи кажется непосильной задачей, особенно жителям верхних этажей, следует
обратиться в свою управляющую компанию. Услуга по очистке - дополнительная. Однако обычно пожилым людям и тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, помощь стараются оказывать безвозмездно.
Напомним также, что организации, осуществляющие содержание фонда, разрабатывают и утверждают графики уборки кровель и ликвидации наледи, сосулек с учетом очередности. Копии графиков предоставляются администрациям внутригородских районов, и совместно с административными комиссиями обеспечивается контроль за эффективностью расчистки и соблюдением необходимых мер
безопасности (ограждение опасных зон и т. п.). В свою очередь профильный департамент и его подведомственное учреждение – МП г. о.
Самара «ГАТИ по благоустройству» - следят за систематичностью работы районных администраций, осуществляют мониторинг очистки,
обрабатывают и систематизируют информацию в масштабах города.
Чтобы обслуживающие организации могли беспрепятственно проводить расчистку, коммунальщики обращаются к жителям с просьбой по
возможности убирать личный транспорт на время работ, соблюдать осторожность и не игнорировать специальные сигнальные ленты.
Напомним, ими вплоть до окончания уборки огораживают участок придомовой территории в следующих случаях:
- если крышу только готовят к расчистке;
- если крыша находится в процессе уборки силами специально сформированных бригад;
- если есть вероятность схода снега или сосулек с кровли, ее свесов и желобов.
К обслуживающим организациям, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям, то есть несвоевременно, некачественно
выполняют очистку или вовсе не спешат проводить уборку вверенной территории, принимаются меры административного характера, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
19 февраля 2019 16:26
Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона Самара-Арена. Благоустройство региона
116
14 февраля 2019 17:41
Подготовка к строительству нового моста через реку Волгу уже началась. Благоустройство региона
4670
14 февраля 2019 13:35
Дорожную технику заблаговременно загрузили противогололедными реагентами. Благоустройство региона
256
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
901
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2340
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
950
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
595
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
221
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
612
ЖКХ
19 февраля 2019 17:42
Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др.... ЖКХ
98
19 февраля 2019 16:55
Единой диспетчерской службой СВГК зарегистрировано увеличение количества сигналов об инцидентах на газопроводах низкого давления. ЖКХ
113
19 февраля 2019 11:00
Теперь жители многоэтажных домов этого района будут гораздо реже сталкиваться с отключениями холодной воды. ЖКХ
150
Экология
18 февраля 2019 13:56
Вскоре регион ожидает похолодание. Экология
281
18 февраля 2019 13:31
Конкурс проводится по 11 номинациям. Экология
264
13 февраля 2019 12:58
Начальная стоимость контракта 14,9 млн рублей. Экология
261
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
881
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
678
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
621
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
742
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
987
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
1212
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2391
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2105
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2384
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2775
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2952
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4259
Мероприятия