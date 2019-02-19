В Самаре на расчистку крыш вышли дополнительные бригады

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Коммунальные службы усилили работу по очистке кровель от снега и наледи, чтобы минимизировать вероятность схода снежных масс и падения сосулек в условиях температурных перепадов. Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др. коммерческих организаций).Елена Лапушкина дала ряд поручений для организации более эффективных крышных работ. От управляющих организаций требуется оперативно заключать договоры с подрядчиками, если собственных бригад для работы на высоте недостаточно. Заявки горожан необходимо отрабатывать в кратчайшие сроки. Кроме сбивания сосулек по периметру, нужно тщательно очищать кровли по всей площади. При этом перед главами районных администраций поставлена задача ежедневно следить как за состоянием территорий, так и количеством бригад, заявленных в планах управляющих организаций, и по факту вышедших специалистов для очистки крыш.Администрацией города были предприняты меры по привлечению дополнительных 28-ми бригад для проведения высотных работ – сегодняони сосредоточены на адресах в Ленинском и Самарском внутригородских районах. В этих районах жилфонд наиболее ветхий, больше скатных крыш, в том числе выходящих на пешеходные зоны. Приводить их в надлежащее состояние требуется в первоочередном порядке.«Суммарно в двух самых проблемных районах работают 55 бригад: 29 – на территории Самарского района и 26 – Ленинского. Их привлеклис помощью 17-ти различных организаций. Сегодня согласно графикам они намерены очистить порядка 70 кровель. Причем в план работпришлось оперативно внести коррективы из-за сильных порывов ветра, то есть в связи с необходимостью соблюдать технику безопасности.Таким образом, сначала отрабатываются малоэтажные дома. Затем, когда погодные условия будут более благоприятными, специалистыперейдут на высокоэтажные здания», - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ Департамента городскогохозяйства и экологии Администрации Самары Сергей Мухранов.Стоит отметить, что рабочие не только избавляют крыши от снега и сосулек, но и не забывают освобождать от наледи водостоки. В остальных районах города обслуживающие организации также должны нарастить силы и средства для более качественной очистки крыш.Обращаем внимание на зоны ответственности:- своевременность расчистки нежилых объектов – задача собственников этих зданий, которые обязаны либо своими силами убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную организацию;- за состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК;- сбивать снежные шапки и сосульки со своих балконов и кондиционеров должны владельцы квартир.Тем же, для кого избавление своего имущества от снега и наледи кажется непосильной задачей, особенно жителям верхних этажей, следуетобратиться в свою управляющую компанию. Услуга по очистке - дополнительная. Однако обычно пожилым людям и тем, кто оказался втрудной жизненной ситуации, помощь стараются оказывать безвозмездно.Напомним также, что организации, осуществляющие содержание фонда, разрабатывают и утверждают графики уборки кровель и ликвидации наледи, сосулек с учетом очередности. Копии графиков предоставляются администрациям внутригородских районов, и совместно с административными комиссиями обеспечивается контроль за эффективностью расчистки и соблюдением необходимых мербезопасности (ограждение опасных зон и т. п.). В свою очередь профильный департамент и его подведомственное учреждение – МП г. о.Самара «ГАТИ по благоустройству» - следят за систематичностью работы районных администраций, осуществляют мониторинг очистки,обрабатывают и систематизируют информацию в масштабах города.Чтобы обслуживающие организации могли беспрепятственно проводить расчистку, коммунальщики обращаются к жителям с просьбой повозможности убирать личный транспорт на время работ, соблюдать осторожность и не игнорировать специальные сигнальные ленты.Напомним, ими вплоть до окончания уборки огораживают участок придомовой территории в следующих случаях:- если крышу только готовят к расчистке;- если крыша находится в процессе уборки силами специально сформированных бригад;- если есть вероятность схода снега или сосулек с кровли, ее свесов и желобов.К обслуживающим организациям, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям, то есть несвоевременно, некачественновыполняют очистку или вовсе не спешат проводить уборку вверенной территории, принимаются меры административного характера, передает пресс-служба горадминистрации.