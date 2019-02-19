Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 19 февраля, 20:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/02:
USD 66.25
-0.45
EUR 74.91
-0.34
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре на расчистку крыш вышли дополнительные бригады

19 февраля 2019 17:42
99
Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др. коммерческих организаций).
Коммунальные службы усилили работу по очистке кровель от снега и наледи, чтобы минимизировать вероятность схода снежных масс и падения сосулек в условиях температурных перепадов. Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др. коммерческих организаций).

Елена Лапушкина дала ряд поручений для организации более эффективных крышных работ. От управляющих организаций требуется оперативно заключать договоры с подрядчиками, если собственных бригад для работы на высоте недостаточно. Заявки горожан необходимо отрабатывать в кратчайшие сроки. Кроме сбивания сосулек по периметру, нужно тщательно очищать кровли по всей площади. При этом перед главами районных администраций поставлена задача ежедневно следить как за состоянием территорий, так и количеством бригад, заявленных в планах управляющих организаций, и по факту вышедших специалистов для очистки крыш.

Администрацией города были предприняты меры по привлечению дополнительных 28-ми бригад для проведения высотных работ – сегодня
они сосредоточены на адресах в Ленинском и Самарском внутригородских районах.  В этих районах жилфонд наиболее ветхий, больше скатных крыш, в том числе выходящих на пешеходные зоны. Приводить их в надлежащее состояние требуется в первоочередном порядке.

«Суммарно в двух самых проблемных районах работают 55 бригад: 29 – на территории Самарского района и 26 – Ленинского. Их привлекли
с помощью 17-ти различных организаций. Сегодня согласно графикам они намерены очистить порядка 70 кровель. Причем в план работ
пришлось оперативно внести коррективы из-за сильных порывов ветра, то есть в связи с необходимостью соблюдать технику безопасности.
Таким образом, сначала отрабатываются малоэтажные дома. Затем, когда погодные условия будут более благоприятными, специалисты
перейдут на высокоэтажные здания», - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации Самары Сергей Мухранов.

Стоит отметить, что рабочие не только избавляют крыши от снега и сосулек, но и не забывают освобождать от наледи водостоки. В остальных районах города обслуживающие организации также должны нарастить силы и средства для более качественной очистки крыш.

Обращаем внимание на зоны ответственности:

- своевременность расчистки нежилых объектов – задача собственников этих зданий, которые обязаны либо своими силами убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную организацию;
- за состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК;
- сбивать снежные шапки и сосульки со своих балконов и кондиционеров должны владельцы квартир.

Тем же, для кого избавление своего имущества от снега и наледи кажется непосильной задачей, особенно жителям верхних этажей, следует
обратиться в свою управляющую компанию. Услуга по очистке - дополнительная. Однако обычно пожилым людям и тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, помощь стараются оказывать безвозмездно.

Напомним также, что организации, осуществляющие содержание фонда, разрабатывают и утверждают графики уборки кровель и ликвидации наледи, сосулек с учетом очередности. Копии графиков предоставляются администрациям внутригородских районов, и совместно с административными комиссиями обеспечивается контроль за эффективностью расчистки и соблюдением необходимых мер
безопасности (ограждение опасных зон и т. п.). В свою очередь профильный департамент и его подведомственное учреждение – МП г. о.
Самара «ГАТИ по благоустройству» - следят за систематичностью работы районных администраций, осуществляют мониторинг очистки,
обрабатывают и систематизируют информацию в масштабах города.

Чтобы обслуживающие организации могли беспрепятственно проводить расчистку, коммунальщики обращаются к жителям с просьбой по
возможности убирать личный транспорт на время работ, соблюдать осторожность и не игнорировать специальные сигнальные ленты.
Напомним, ими вплоть до окончания уборки огораживают участок придомовой территории в следующих случаях:

- если крышу только готовят к расчистке;
- если крыша находится в процессе уборки силами специально сформированных бригад;
- если есть вероятность схода снега или сосулек с кровли, ее свесов и желобов. 

К обслуживающим организациям, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям, то есть несвоевременно, некачественно
выполняют очистку или вовсе не спешат проводить уборку вверенной территории, принимаются меры административного характера, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
19 февраля 2019  16:26
Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона Самара-Арена.
Минтранс готовится к запуску нового автобусного маршрута «Кошелев Парк – стадион «Самара Арена»
 Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона Самара-Арена.  Благоустройство региона
116
14 февраля 2019  17:41
Подготовка к строительству нового моста через реку Волгу уже началась.
Для строительства нового моста через Волгу власти изымут недвижимость и землю
Подготовка к строительству нового моста через реку Волгу уже началась.  Благоустройство региона
4670
14 февраля 2019  13:35
Обильный снегопад службы благоустройства Самары встретили в полной готовности
Обильный снегопад службы благоустройства Самары встретили в полной готовности
Дорожную технику заблаговременно загрузили противогололедными реагентами. Благоустройство региона
256
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
901
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2340
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
950
Весь список
Всё в Дом
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
595
2 февраля 2019  13:50
Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
 Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
221
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
612
Весь список
ЖКХ
19 февраля 2019  17:42
Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др. коммерческих организаций).
В Самаре на расчистку крыш вышли дополнительные бригады
Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др.... ЖКХ
98
19 февраля 2019  16:55
Единой диспетчерской службой СВГК зарегистрировано увеличение количества сигналов об инцидентах на газопроводах низкого давления.
Снежно-ледяная атака на газопроводы низкого давления в СО
Единой диспетчерской службой СВГК зарегистрировано увеличение количества сигналов об инцидентах на газопроводах низкого давления.  ЖКХ
113
19 февраля 2019  11:00
Сотрудники «РКС-Самара» заменили водопроводную задвижку д-800 на Московском шоссе
Сотрудники «РКС-Самара» заменили водопроводную задвижку д-800 на Московском шоссе
Теперь жители многоэтажных домов этого района будут гораздо реже сталкиваться с отключениями холодной воды. ЖКХ
150
Весь список

Экология
18 февраля 2019  13:56
В Самаре побит температурный рекорд Вскоре регион ожидает похолодание.
В Самаре побит температурный рекорд
Вскоре регион ожидает похолодание. Экология
281
18 февраля 2019  13:31
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер» в Самарской области Конкурс проводится по 11 номинациям.
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер» в Самарской области
Конкурс проводится по 11 номинациям. Экология
264
13 февраля 2019  12:58
13 компаний поборются за право вывезти 10 тысяч тонн мусора из Промышленного района Самары Начальная стоимость контракта 14,9 млн рублей.
13 компаний поборются за право вывезти 10 тысяч тонн мусора из Промышленного района Самары
Начальная стоимость контракта 14,9 млн рублей. Экология
261
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
881
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
678
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
621
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
742
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
987
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
1212
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2391
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2105
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2384
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2775
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2952
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4259
Весь список

Мероприятия
Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» впервые покажут в Самаре
Полевая кухня, выставка военной техники и салют: в Самаре отметят День защитника Отечества
В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные