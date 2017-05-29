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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео

29 мая 2017 09:55
155
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
Об этом собщили очевидцы.

В Самаре в воскресенье, 28 мая, из земли на пересечении улиц Кирова и Ставропольской забил фонтан. Как сообщают очевидцы в соцсетях, дорога находится под уклоном, и в ливнёвки затекает много воды. Очевидно, ливневая канализация не справилась с нагрузками из-за обильных дождей, которые прошли в Самаре 28 мая, пишет 63.ру.
Горожане сняли коммунальный потоп на видео.


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