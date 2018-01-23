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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре на Заводском шоссе произошел порыв трубопровода теплоснабжения

23 января 2018 14:43
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Всего для ликвидации аварии привлечено 35 человек и 15 единиц техники. Ориентировочный срок окончания работ 04:00 24 января.
23 января в 11:50 в дежурную смену Центра Управления в Кризисных Ситуациях поступило поступило сообщение о том, что произошел порыв трубопровода теплоснабжения диаметром 900 мм в Советском районе Самары, Заводское шоссе 5в.

На месте аварии ведутся ремонтные работы силами ЗАО «ПТС».

Теплоснабжение потребителей осуществляется по обратной схеме.

Организовано оповещение населения через управляющие компании.

Ориентировочный срок окончания работ 04:00  24 января.

Всего для ликвидации аварии привлечено 35 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Самарской области и администрации Самары.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.




Фото из архива облМЧС 
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