В Самаре на Заводском шоссе произошел порыв трубопровода теплоснабжения

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На месте аварии ведутся ремонтные работы силами ЗАО «ПТС».Теплоснабжение потребителей осуществляется по обратной схеме.Организовано оповещение населения через управляющие компании.Ориентировочный срок окончания работ 04:00 24 января.Всего для ликвидации аварии привлечено 35 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Самарской области и администрации Самары.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС