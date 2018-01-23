В Самаре на Заводском шоссе произошел порыв трубопровода теплоснабжения
23 января 2018 14:43
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На месте аварии ведутся ремонтные работы силами ЗАО «ПТС».
Теплоснабжение потребителей осуществляется по обратной схеме.
Организовано оповещение населения через управляющие компании.
Ориентировочный срок окончания работ 04:00 24 января.
Всего для ликвидации аварии привлечено 35 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Самарской области и администрации Самары.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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