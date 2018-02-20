В Самаре на Молодогвардейской обнаружена утечка на трубопроводе холодного водоснабжения

399

Отключения потребителей от водоснабжения не было.Все потребители были переключены на резервную схему водоснабжения.Всего к проведению ремонтных работ привлечено 59 человек, 22 ед. техники, в том числе от МЧС России 3 человека, 1 ед. техники.Ситуация находится на контроле ГУ МЧС Самарской области и администрации Самары.Дополнительная информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС