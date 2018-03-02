В Самаре на Авроре отключили водоснабжение из-за аварии на трубопроводе ХВС
2 марта 2018 18:15
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Установлено, что порыв произошел на трубопроводе диаметром 300 мм, проведено технологическое переключение потребителей 24 жилых домов и 2 социально-значимых объектов на резервную схему водоснабжения. Проводится дальнейшее переключение на резервную схему 6 многоквартирных жилых домов.
Подвоз воды населению осуществляется по адресу: Самара, Советский район, улица Партизанская, 166.
Проводится оповещение населения, проживающего в домах, попавших в зону отключения, через управляющие компании.
Ремонтные работы проводятся силами ООО «СКС».
На месте происшествия работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях в количестве 3 человек и 1 единицы техники.
Привлечено 42 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 2 единицы техники.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области и администрации Самары, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: облМЧС
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