В Самаре муниципальные предприятия и обслуживающие организации расчищают снег в режиме продленных смен

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Обильный снегопад мобилизовал все службы благоустройства и ЖКХ Самары. По прогнозам мерологов за сутки снежный покров увеличится на 10-12 мм. Муниципальные предприятия, управляющие организации, ТСЖ и ЖСК максимально задействуют персонал и имеющиеся технические ресурсы – собственные и привлеченные. В период снегопада они нацелены на работу в режиме продленных смен.При этом особое внимание уделяется расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановочных площадок, тротуаров, выходов из подъездов, расчистке кровель зданий от снега и наледи, а также контейнерных площадок и подъездов к ним.Для того, чтобы справиться с поставленными задачами, дорожным службам и управляющим компаниям накануне было поручено увеличитьколичество снегоуборочной техники, дворников, а также организовать беспрерывную работу на протяжении всего снегопада.Директор муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Садовников сообщил, что предприятие выведет более 200 единиц только собственной техники: «Для уборки и вывоза снега мы задействуем 160 самосвалов, 52 погрузчика и также грейдеры. Это без учета техники сторонних организаций и районных администраций, - сказал директор предприятия. – Также проведена подготовка снежных полигонов к приему осадков. В общей сложности они готовы принять более 12 000 тонн снега».Отметим, что еще в процессе подготовки к надвигающемуся снегопаду темпы вывоза снега не снижались. Например, после предыдущих интенсивных осадков, которые прошли в первых числах января, объемы отправляемых на полигоны снежных масс значительно выросли и достигли рекордных значений – 11,7-12,3 тысячи тонн в сутки. Таким образом, только за новогодние каникулы город освободили от 85255 тонн снежных накоплений – это почти половина от той порции, которую вывезли за декабрь.Всего сегодня на уборке городских улиц задействованы более 300 единиц техники, не считая техники управляющих компаний ипромышленных предприятий. Также в связи с тем, что ожидается перепад уличной температуры вплоть до нуля градусов, специалисты предприятия откроют дождеприемники и обеспечат выход вод при таянии снега.По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной руководители районных администраций лично контролируют работу управляющихкомпаний по уборке дворовых территорий.Для того чтобы оперативно реагировать на меняющиеся погодные условия и максимально эффективно справиться с последствиямиснегопада, коммунальные службы города работают в две смены в продленном режиме, передает пресс-служба горадминистрации.