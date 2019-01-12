В Самаре муниципальные предприятия и обслуживающие организации расчищают снег в режиме продленных смен
12 января 2019 22:30
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При этом особое внимание уделяется расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановочных площадок, тротуаров, выходов из подъездов, расчистке кровель зданий от снега и наледи, а также контейнерных площадок и подъездов к ним.
Для того, чтобы справиться с поставленными задачами, дорожным службам и управляющим компаниям накануне было поручено увеличить
количество снегоуборочной техники, дворников, а также организовать беспрерывную работу на протяжении всего снегопада.
Директор муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Садовников сообщил, что предприятие выведет более 200 единиц только собственной техники: «Для уборки и вывоза снега мы задействуем 160 самосвалов, 52 погрузчика и также грейдеры. Это без учета техники сторонних организаций и районных администраций, - сказал директор предприятия. – Также проведена подготовка снежных полигонов к приему осадков. В общей сложности они готовы принять более 12 000 тонн снега».
Отметим, что еще в процессе подготовки к надвигающемуся снегопаду темпы вывоза снега не снижались. Например, после предыдущих интенсивных осадков, которые прошли в первых числах января, объемы отправляемых на полигоны снежных масс значительно выросли и достигли рекордных значений – 11,7-12,3 тысячи тонн в сутки. Таким образом, только за новогодние каникулы город освободили от 85255 тонн снежных накоплений – это почти половина от той порции, которую вывезли за декабрь.
Всего сегодня на уборке городских улиц задействованы более 300 единиц техники, не считая техники управляющих компаний и
промышленных предприятий. Также в связи с тем, что ожидается перепад уличной температуры вплоть до нуля градусов, специалисты предприятия откроют дождеприемники и обеспечат выход вод при таянии снега.
По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной руководители районных администраций лично контролируют работу управляющих
компаний по уборке дворовых территорий.
Для того чтобы оперативно реагировать на меняющиеся погодные условия и максимально эффективно справиться с последствиями
снегопада, коммунальные службы города работают в две смены в продленном режиме, передает пресс-служба горадминистрации.
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